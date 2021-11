Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: θα ληφθούν όσα μέτρα χρειάζονται για τους ανεμβολίαστους

Μέσα στην εβδομάδα οι επιτάξεις γιατρών αν χρειαστεί, ξεκινώντας από βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία.

Η κυβέρνηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα λάβει οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους, διαμήνυσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας πως δεν αποκλείεται καμία περαιτέρω παρέμβαση προς αυτήν την κατεύθυνση, εφόσον απαιτηθεί από τις συνθήκες.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open και ερωτηθείς αν βρίσκεται στο τραπέζι lockdown για τους μη εμβολιασμένους, κατά το πρότυπο της Αυστρίας, ανέφερε ότι τα όποια μέτρα «είναι προστατευτικά, όχι τιμωρητικά», δεδομένου -όπως εξήγησε- ότι η πίεση στο ΕΣΥ προκύπτει από ασθενείς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είπε επιπλέον ότι, ως προς τους ανεμβολίαστους, η κυβέρνηση θα λάβει οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί, όσο κι αν περιοριστικό είναι.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση συζητά αν χρειάζονται περισσότερα μέτρα στους ανεμβολίαστους. Αυτά θα συζητηθούν και στην επιτροπή των ειδικών που θα συνεδριάσει την Τρίτη ή την Τετάρτη». Διευκρίνισε, δε, ότι «παρακολουθούμε τα κρούσματα που θα έρθουν. Παρά την αύξηση, υπάρχουν κάποια πιο ενθαρρυντικά στοιχεία, καθώς φαίνεται πως τα κρούσματα εμφανίζουν μία σταθεροποίηση. Ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση».

Επίταξη γιατρών και συμμετοχή ιδιωτικού τομέα

Σε ό,τι αφορά την επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι επιθυμία είναι να εξαντληθεί η δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής. Πρόσθεσε ότι μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν καλυφθούν τα κενά, θα γίνει και η διαδικασία της επίταξης των υπηρεσιών, συμπληρώνοντας πάντως ότι ήδη οι σύλλογοι έχουν κινητοποιηθεί.

«Είμαστε έτοιμοι μέσα στην εβδομάδα να καλύψουμε τα κενά, πρώτα σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, αλλά προτιμούμε τη συνεργασία» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «σήμερα – αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία της εθελοντικής συμμετοχής».

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πάνω από 700 κλίνες στην Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία έχουν διατεθεί στο ΕΣΥ.

Πρόσθεσε ότι όλες οι κενές κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ΕΚΑΒ για non-COVID περιστατικά, ενώ τόνισε ότι υπάρχει πλήρης σχεδιασμός για την Αθήνα, εφόσον χρειαστεί.

Κυβερνητικές πηγές

Μετά την πρωινή καθιερωμένη σύσκεψη στο Μαξίμου κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Το μόνο που είναι υπό συζήτηση είναι το κυλιόμενο ωράριο στο δημόσιο.

Επίσης ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 65 ετών. Μόνο η συζήτηση υπάρχει που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν πρέπει να λήγει η συζήτηση του covid pass των ηλικιωμένων μετά το εξάμηνο εφόσον δεν κάνουν την αναμνηστική δόση.

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η κυβέρνηση διά του αρμόδιου υπουργού εμφανίζεται αμετανόητη και επιμένει να διαπράττει τα ίδια εγκληματικά λάθη.

Αντί να προβεί έστω και τώρα στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επιμένει στα κατασταλτικά μέτρα που έχουν εκτροχιάσει - εκ του αποτελέσματος - την πορεία της πανδημίας, προκαλώντας παράλληλα οικονομική και κοινωνική κρίση.

Προκαλεί εντύπωση πάντως η παραδοχή του υπουργού ότι η Ελλάδα καταγράφει διπλάσια ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που ακυρώνει τον ισχυρισμό του ότι οι καταγγελίες για πλημμελή λειτουργία συγκεκριμένων ΜΕΘ, δεν ισχύουν. Καταγγελίες που μάλιστα προκάλεσαν την παρέμβαση της δικαιοσύνης.

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης δυστυχώς, διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Κανένα «ακαταδίωκτο» δεν μπορεί να συγκαλύψει τις καταστροφικές της επιλογές».





