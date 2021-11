Πολιτική

Μεταναστευτικό: Οριζόντια αντιμετώπιση της εργαλειοποίησής του ζητούν Ελλάδα και Κύπρος

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την στάση Ελλάδας και Κύπρου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.



Την ανάγκη να υπάρξει οριζόντια αντιμετώπιση του ζητήματος της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την ΕΕ, τόνισαν η Ελλάδα και η Κύπρος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη λήψη μέτρων εναντίον της Λευκορωσίας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την υποστήριξη του στην λήψη των μέτρων αυτών. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει οριζόντια αντιμετώπιση όσων χωρών εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό και στο πλαίσιο αυτό έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Τουρκίας στα γεγονότα του Έβρου τον Μάρτιο του 2020.

Επίσης, παρείχε την πλήρη στήριξη του στον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει η Κύπρος, καθώς υπάρχουν μαζικές αφίξεις, μέσω των κατεχομένων, ένα πρόβλημα που, όπως τόνισε, δεν προέκυψε πρόσφατα.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζει οριζόντια όλα τα ζητήματα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, ανεξαρτήτως προέλευσης και στο πλαίσιο αυτό να επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις.

Αναφορικά με το έγγραφο με προτάσεις για επιβολή μέτρων κατά της Τουρκίας, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος τόνισαν την σημασία όπως κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι θα πρέπει να έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέφ Μπορέλ και το σχετικό έγγραφο αναμένεται να παρουσιασθεί στο COREPER την επόμενη εβδομάδα.

Αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο πρωινό εργασίας που διοργάνωσε νωρίτερα σήμερα, ως προεδρεύων της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, τονίζοντας ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί κλειδί για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και για την διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των διαφόρων πλευρών.

Ο Ν. Δένδιας επανέλαβε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια αποτελεί μονόδρομο, υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε την ανάγκη σύγκλησης της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε επίσης ότι οι εξελίξεις στην περιοχή προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και ότι η ευρωπαϊκή προοπτική θα ενισχύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Τέλος, στη συζήτηση με τους Ανατολικούς Εταίρους, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, καθώς και την ευθυγράμμιση των χωρών της περιοχής με τις αποφάσεις της ΕΕ σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

