Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: γίνονται μόνο νόμιμες επαναπροωθήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που στέλνει στην Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα με ροές. Τι λέει για το «κύκλωμα» διακίνησης απελπισμένων ανθρώπων και την στάση της ΕΕ για τα σύνορα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως είπε ο Νότης Μηταράκης, απαντώντας στις τελευταίες απειλές του Ερντογάν για το Μεταναστευτικό, πλέον υπάρχει ομοθυμία στην ΕΕ για το ζήτημα της φύλαξης των συνόρων και «δεν βγαίνει στην Τουρκία το χαρτί της πίεσης προς την Ελλάδα και την ΕΕ με το Μεταναστευτικό».

Στον απόηχο του επεισοδίου με την Ολλανδή δημοσιογράφο στο Μαξίμου, ο κ. Μηταράκης είπε ότι «στην Σάμο είχαμε 10.000 ανθρώπους μέσα στην πόλη και τώρα έχουμε 300 άτομα στην κλειστή δομή, της οποίας χρησιμοποιείται μόνο το 10% και στόχος μας είναι να μην χρησιμοποιείται ούτε αυτό».

«Μειώσαμε κατά 90% τις ροές προς την Ελλάδα και περιορίσαμε δραστικά τις επιπτώσεις του Προσφυγικού στις τοπικές κοινωνίες», είπε ο Υπ. Μετανάστευσης.

Επεσήμανε ακόμη πως «τα γεγονότα στην Πολωνία με την Λευκορωσία μας δείχνουν ότι γίνεται προσπάθεια εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού και των ανθρώπων αυτών από ασφαλείς χώρες, οι οποίες μεταφέρουν κόσμο αεροπορικώς, που έχει φτάσει σε αυτές από αραβικές χώρες, χωρίς παραστατικά, προς την Ευρώπη».

Ο Υπ. Μετανάστευσης τόνισε ότι ουσιαστικά «στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κόντρες μεταξύ Κρατών, αλλά μεταξύ κομμάτων της Αριστεράς, πολλά εκ των οποίων θέλουν να επαναληφθεί το 2015», υπογραμμίζοντας πως «όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η πολιτική της αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής είναι ξεκάθαρη» και πως «όλα τα Κράτη της ΕΕ συμφωνούν για την ανάγκη φύλαξης των συνόρων».

«Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει και επιβάλλει στα κράτη να προστατεύουν τα σύνορα τους. Αυτό κάνει και η Ελλάδα που κάνει και κάτι πιο σημαντικό: προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές, γιατί η λογική των ανοιχτών συνόρων έθετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές που ταξίδευαν με ακατάλληλες λέμβους στο Αιγαίο», είπε ο κ. Μηταράκης.

Σε ότι αφορά τις επαναπροωθήσεις προσέθεσε πως «εμείς χρησιμοποιούμε μόνο νόμιμους τρόπους αποτροπής παράνομων εισόδων στην χώρα μας, στο έδαφος της ΕΕ» και τόνισε «Πώς υπάρχει αυτή η συμμαχία δημοσιογράφων – Τουρκίας και λαθροδιακινητών, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση», συμπληρώνοντας ότι «εχουμε στερήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια από λαθροδιακινητές που δεν μπορούν να πουλήσουν «εισιτήρια» ελπίδας σε απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν πχ. από την Σομαλία στην Τουρκία και από εκεί με βάρκα στα ελληνικά παράλια».

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι κλειστή, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους λαθροδιακινητές να επιλέξουν ποιος θα ζήσει στην Ευρώπη», τόνισε ο Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας ακόμη ότι «είναι μηδενικές οι απώλειες ζωών, δεν έχουν χαθεί ζωές επειδή υπάρχει φύλαξη των συνόρων. Αυτονόητα αν υπάρχουν απώλειες ανθρώπινες ζωές λυπάσαι και συγκινείσαι αν ακούς ανθρώπινες ιστορίες. Όμως δεν μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη 32 εκατομμύρια άνθρωποι από το Αφγανιστάν».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: ανήλικος έκαψε ζωντανούς μετανάστες από… διπλό “λάθος”

Στύλιος - “Νέοι Αγρότες” με επιδότηση έως 40000 ευρώ (βίντεο)

Μαραθώνιος Αθήνας 2021: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο