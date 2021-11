Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Εκλογές: οδηγός για τους ψηφοφόρους

Όλες οι λεπτομέρειες για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ. Αίσθηση από τα ευρήματα στην δημοσκόπηση του ΑΝΤ1.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) για την Εκλογική Διαδικασία Ανάδειξης Προέδρου την 5η Δεκεμβρίου 2021, σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής:

«Η εκλογική διαδικασία της 5ης Δεκεμβρίου επιθυμούμε να αποτελέσει αφετηρία για την ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, ώστε να καταστεί ξανά κυρίαρχη πολιτική δύναμη και να πρωταγωνιστήσει και πάλι στην πολιτική ζωή του τόπου.

Απευθύνουμε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος και σε όσους δημοκρατικούς πολίτες επιθυμούν με τη συμμετοχή τους να συμβάλλουν στην επιτυχία του επιχειρήματος, να προσέλθουν στα Εκλογικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν σε 813 σημεία σε όλη τη χώρα και σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Σημειώνουμε ότι:

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο και είναι μέλη ή φίλοι του Κινήματος, και επιπλέον όσοι, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας συμπληρώσουν σχετική αίτηση εγγραφής ως μέλος ή φίλος του Κινήματος, σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 4 του Καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής και συγκεκριμένα: «Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής». Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

, οι ψηφοφόροι μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού διευκολύνονται. Εφόσον δεν αναδειχθεί πρόεδρος κατά την εκλογική διαδικασία της 5ης Δεκεμβρίου 2021, θα επαναληφθεί η διαδικασία σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, κατά την οποία δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο όσοι θα έχουν ήδη ψηφίσει στον πρώτο γύρο των εκλογών (5/12/2021), με βάση το σχετικό μητρώο ψηφισάντων που θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού διευκολύνονται, ίδιο ή διαφορετικό από αυτό που ψήφισαν στον πρώτο γύρο. Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης της εκλογικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν υποχρεωτικά το ποσό των 3€ μόνο κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών, την Κυριακή 5/12/2021».

Οι υποψήφιοι συνεχίζουν τον καθημερινό προεκλογικό αγώνα τους, με αναφορές στο μέλλον του Κινήματος, αφήνοντας ωστόσο και αιχμές για ανθυποψηφίους τους, κυρίως με αφορμή το θέμα της τηλεμαχίας.

Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα της δημοσκόπησης του ΑΝΤ1 και της Marc, με τις δημοτικότητες των έξι υποψηφίων, τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, αλλά και την «ανατρεπτική» παράσταση νίκης.

