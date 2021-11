Κόσμος

Κολοράντο: Πυροβολισμοί κοντά σε σχολείο (βίντεο)

Έξι έφηβοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Έξι έφηβοι, ηλικίας 14 ως 18 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά τους τραυματισμούς τους από πυρά κοντά σε λύκειο στην Ορόρα του Κολοράντο, χωρίς ωστόσο η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Οι δράστες της επίθεσης, που πιθανόν είναι μέλη συμμορίας, παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με τη Βανέσα Ουίλσον, την αρχηγό της Αστυνομίας στην Ορόρα, τα έξι θύματα φοιτούσαν όλα σε λύκειο κοντά στο πάρκο όπου οι δράστες άνοιξαν πυρ.

Το ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να υποβληθεί «σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση» αλλά «μας είπαν ότι τα τραύματα που υπέστη δεν είναι θανάσιμα», σημείωσε η κ. Ουίλσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Επιτόπου βρέθηκαν κάλυκες από σφαίρες όπλων διαφόρων διαμετρημάτων. Πιστεύεται ότι ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο/α εν κινήσει.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο σχετικά με αυτή τη μέθοδο δράσης, που παραπέμπει σε συμμορίες, η Βανέσα Ουίλσον περιορίστηκε να πει πως «η έρευνα βρίσκεται στην αρχή της» ακόμη. «Θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε, καλώντας αυτόπτες μάρτυρες και περίοικους να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τους υπόπτους.

Η πολιτεία Κολοράντο, στις δυτικές ΗΠΑ, έχει γνωρίσει ορισμένα από τα χειρότερα μακελειά του είδους στην Ιστορία της χώρας. Το 1999, δύο έφηβοι δολοφόνησαν 12 συμμαθητές τους κι έναν δάσκαλο στο σχολείο τους στο Κολουμπάιν. Το 2012, βαριά οπλισμένος άνδρας δολοφόνησε 12 θεατές μέσα σε κινηματογράφο στην Ορόρα, κατά τη διάρκεια της προβολής του “The Dark Knight Rises” της σειράς ταινιών φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Μπάτμαν. Τον Μάρτιο, άνδρας σκότωσε 10 ανθρώπους μέσα σε σούπερ μάρκετ στο Μπόλντερ, 50 χιλιόμετρα από το Ντένβερ, την πρωτεύουσα του Κολοράντο.

Τα λεγόμενα mass shootings, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα κατά τον ορισμό των αμερικανικών αρχών, αποτελούν διαρκή μάστιγα στις ΗΠΑ: διαπράττονται μέσα σε σχολεία, καταστήματα, χώρους δουλειάς...

Όμως τα οδοφράγματα στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου η επιρροή των λόμπι των όπλων παραμένει μεγάλη, καθιστά απίθανη οποιαδήποτε μείζονα πρόοδο στο ζήτημα, παρά τις εκκλήσεις πολιτικών, του Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου, να σκληρύνουν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι έλεγχοι ως προς την εμπορία όπλων και την οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η εφημερίδα Washington Post, πάνω από 256.000 μαθητές στη χώρα έχουν εκτεθεί σε κάποια μορφή βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, αφότου διαπράχθηκε το μακελειό στο Κολουμπάιν. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει θύματα, αυτόπτες μάρτυρες και νεαρούς που αναγκάστηκαν να φύγουν εσπευσμένα από τα σχολεία τους εξαιτίας πυρών.

