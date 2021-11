Life

“The 2Night Show” - Γιαννάτου: Θα παντρευτώ όταν επιτραπεί ο γάμος και στους ομοφυλόφιλους

Καλεσμένη του Γρηγόρη ήταν η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στις “Άγριες Μέλισσες”, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Ζωής Μεγαρίτη.

Την Μαρκέλλα Γιαννάτου υποδέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την συμμετοχή της στις “Άγριες Μέλισσες”, το ενδεχόμενο γάμου, αλλά και για τα σχόλια που άκουσε ότι έλαβε στη δραματική σειρά, με αφορμή το ότι είναι η σύντροφος του σκηνοθέτη, Λευτέρη Χαρίτου.

«Έπαθα σοκ όταν ο Λευτέρης μίλησε δημόσια για την σχέση μας. Ήταν συγκινητικό, δεν θα πω κάτι αρνητικό για αυτό. Δεν θα το έκανα εγώ, βαριέμαι να ακούω τα προσωπικά άλλων ανθρώπων, είτε τους θαυμάζω είτε όχι. Όταν διάβασα κάπου η σύντροφος του Λευτέρη Χαρίτου, νευρίασα. Δουλεύω από το 2005 και δεν ξέρουν ποιος ήταν ο σύντροφός, πριν τον Λευτέρη. Ξαφνικά χάνω ονοματεπώνυμο, αυτό δεν είναι σημάδι πατριαρχίας; Γιατί κανείς δεν ρώτησε για τον Λευτέρη που ήρθε στον ΑΝΤ1, αν τον έβαλα εγώ; Δεν με πόνεσαν τα σχόλια. Δεν είπε κανείς που ήταν ο Λευτέρης και τι έκανε τόσα χρόνια, πριν μπει στον ΑΝΤ1. Μήπως κάτι εγώ έκανα και ήρθε στον ΑΝΤ1; Όχι, επειδή είναι άντρας και μπορεί. Εγώ που είμαι γυναίκα, μάλλον κάποιος με βοήθησε» τόνισε η Μαρκέλλα Γιαννάτου.

Στο ενδεχόμενο να παντρευτεί η ηθοποιός ανέφερε: «Θα παντρευτώ όταν επιτραπεί ο γάμος και στους ομοφυλόφιλους. Αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται, οπότε αν κάνω κάτι, θα κάνω σύμφωνο συμβίωσης όπως επιτρέπεται και στους ομοφυλόφιλους. Δεν υπάρχουν ίσα δικαιώματα, είναι παράλογο το 2021 να μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με άλλους ανθρώπους».

Τέλος σχετικά με τον ρόλο της στις “Άγριες Μέλισσες” η Μαρκέλλα Γιαννάτου εξήγησε: «Με τον Αιμίλιο Χειλάκη έχουμε ξαναυπάρξει τηλεοπτικό ζευγάρι στην “Κλεμμένη ζωή” εδώ στον ANT1. Είναι ωραία, έχουμε βρει χρόνο να δημιουργούμε και πολλά ανάμεσα στις σκηνές. Ο σκηνοθέτης έχει κάνει καλή επιλογή στους ηθοποιούς. Σε πλειοψηφία είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Με τον Λευτέρη η δουλειά βγαίνει όπως θα έβγαινε με το να με σκηνοθετούσε ένας καλός σκηνοθέτης. Δεν μεταφέρουμε τα επαγγελματικά μας στο σπίτι. Είναι εξαίρετος σκηνοθέτης, όπως και οι άλλοι δύο σκηνοθέτες που έχουμε, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος και ο Μιχάλης Κωνσταντάτος».

