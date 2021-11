Κοινωνία

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πεντάωρη στάση εργασίας κήρυξε για την Τρίτη η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Στην στάση εργασίας για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΣΗΕΑ, συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι του Ant1news.gr.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, «την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, στις 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΣΗΕΑ (…). Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 5ωρη στάση εργασίας την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, από τις 11 π.μ. έως τις 4 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες)».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΣΑΠ: Φονική σύγκρουση συρμών στον Άγιο Νικόλαο

Εγκλήματα στον Βόλο: “Γιατί άφησαν τον δολοφόνο της μητέρας μου να ξεφύγει;”

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης ΑΝΤ1: Στις αρχές Δεκεμβρίου η κορύφωση του κύματος (βίντεο)