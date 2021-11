Κοινωνία

Λάρισα: Σε αργία ο Προϊστάμενος που κατηγορείται για βιασμό εκπαιδευτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή για την αντικατάστασή του στην άσκηση των καθηκόντων του.



Σε αργία τέθηκε, με άμεση εντολή της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, το ανώτερο στέλεχος της εκπαίδευσης σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητήθηκε η αντικατάσταση του στελέχους στην άσκηση των καθηκόντων του.

Εκπαιδευτικός είχε καταγγείλει πως στις 17 του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε πέσει θύμα βιασμού από το στέλεχος και προϊστάμενό της στην υπηρεσία. Μετά τη μηνυτήρια αναφορά της καταγγέλλουσας, η υπουργός Παιδείας είχε δώσει εντολή να διενεργηθεί πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας, άσκησε ποινική δίωξη κατά ανώτερου εκπαιδευτικού στελέχους για βιασμό, έπειτα από μήνυση της καθηγήτριας. Πλέον, ο κατηγορούμενος θα κληθεί ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Η 45χρονη καθηγήτρια κατήγγειλε πως στις 17 Σεπτεμβρίου, έχοντας εμπιστοσύνη στον 61χρονο προϊστάμενό της, βρέθηκαν οι δυο τους για νυχτερινή διασκέδαση στα παράλια του Αγιοκάμπου. Μια έξοδος που κατέληξε σε εφιάλτη για την ίδια, καθώς όπως περιγράφει στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά της, βιάσθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του προϊσταμένου της, στο γραφείο του οποίου εργαζόταν ως αποσπασμένη στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης στη Λάρισα.

Πάντως, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως Θεσσαλίας, τον οποίο εκπαιδευτικός κατήγγειλε για βιασμό, είχε περάσει στην αντεπίθεση. Όχι μόνο αρνείται την οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά εις βάρος της καταγγελλούσης, αλλά αντί εγγράφων εξηγήσεων έδωσε εντολή στον δικηγόρο Αλέξη Κούγια να καταθέσει μήνυση και αγωγή αποζημιώσεως για προσβολή προσωπικότητος τόσο εις βάρος της καταγγελλούσης, αλλά και εις βάρος οιουδήποτε τον συκοφάντησε.

Απάντηση Κεραμέως στον ΣΥΡΙΖΑ για το περιστατικό στην Καβάλα

Εν τω μεταξύ, η Νίκη Κεραμέως, σε ανακοίνωση της, το πρωί της Τρίτης, σημειώνει πως «αναφορικά με ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν προσπάθεια συγκάλυψης περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνει τα εξής: "Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αμέσως μόλις πληροφορήθηκε τα καταγγελλόμενα σε βάρος Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Η έρευνα διενεργήθηκε από αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος αφού εξέτασε πλήθος μαρτύρων (23 στον αριθμό), πολλοί εκ των οποίων είχαν προταθεί από την καταγγέλλουσα εκπαιδευτικό, απεφάνθη ότι η υπόθεση ως προς το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης θα πρέπει να αρχειοθετηθεί, καθώς το σύνολο των μαρτύρων κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν προσωπικά το καταγγελθέν περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα, κρίθηκε από το αρμόδιο όργανο ότι δεν επιβεβαιώθηκε η καταγγελία από το σύνολο των καταθέσεων και ετέθη στο αρχείο.



Σε κάθε περίπτωση, η σχετική ερώτηση θα απαντηθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σε αυτή την περίπτωση, κίνησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποσκοπώντας στην διερεύνηση και διαλεύκανση των καταγγελομένων". Την ερώτηση στην Βουλή κατέθεσαν 28 μέλη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως «στην ερώτηση γίνεται αναφορά σε καταγγελία που εστάλη σε Βουλευτές/τριες, για την ενδεχόμενη προσπάθεια συγκάλυψης σεξουαλικής παρενόχλησης, που υπέστη γυναίκα εκπαιδευτικός από υψηλόβαθμο στέλεχος εκπαίδευσης στην περιοχή της Καβάλας. Συγκεκριμένα, ενώ κατά τον καταγγέλοντα σύζυγο της εκπαιδευτικού έχουν κατατεθεί αποδεικτικά στοιχεία για την συνεχόμενη σε έκταση και βάθος χρόνου παραβιαστική συμπεριφορά προς την εκπαιδευτικό, η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία, η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο «ελλείψει στοιχείων». Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, με βάση τις καταγγελίες, ο εγκαλούμενος Διευθυντής Εκπαίδευσης Καβάλας παραμένει στην θέση του επί σειρά ετών ισχυριζόμενος ότι δεν μπορεί κανείς να τον «κουνήσει», λόγω των στενών του σχέσεων με πολιτικά πρόσωπα. Επειδή η προσπάθεια συγκάλυψης σεξουαλικής παρενόχλησης λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την δυνατότητα καταγγελιών και σε βάρος των γυναικών οι οποίες την υφίστανται, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες, με την ερώτησή τους, θέτουν το ζήτημα της διερεύνησης σε βάθος της υπόθεσης, αν υπήρξε πράγματι προσπάθεια συγκάλυψης και γιατί η υπόθεση ετέθη στο αρχείο αν και υπήρξε κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί για το τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον».?

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: η 49χρονη εικαστικός προφυλακίστηκε

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: οι ανεμβολίαστοι, τα μέτρα και οι ανατιμήσεις (βίντεο)

Σύγκρουση συρμών ΗΣΑΠ: θρήνος για τον Πέτρο Γιάμαλη (εικόνες)