Μουκίδης: Η πρόσκληση - πρόκληση σε Λιάγκα και Περρή (βίντεο)

Η ανάρτηση του Γιώργου Μουκίδη στο διαδίκτυο..΄.

Ο στιχουργός και συνθέτης Γιώργος Μουκίδης με ανάρτησή του στο διαδίκτυο καλεί τον Γιώργο Λιάγκα και τον Βαγγέλη Περρή σε μία ανοικτή συζήτηση online και χωρίς μοντάζ για τον θέμα της πανδημίας.

Η ανάρτηση του κ. Μουκίδη έχει ως εξής:

“Θα ήθελα να απευθύνω δημόσια μια πρόσκληση-πρόκληση στους “κυρίους” Λιάγκα και Περρή να αντιπαρατεθούν δημόσια με εμένα και με τον Γρηγόρη Πετράκο στον αέρα για το θέμα της πανδημίας και του ιού γενικότερα (χωρίς ακουστικά και καθοδήγηση από το κοντρόλ).

Αν πραγματικά έχουν αυτά τα δερμάτινα σακουλάκια ανάμεσα στα πόδια τους (@?%!¥!@)θα πρέπει να την αποδεχτούν αν μη τι άλλο και να μην κρυφτούν πίσω από φτηνές δικαιολογίες…

ΑΝΑΜΕΝΩ…!!!”

