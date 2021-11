Κοινωνία

Ingeborg Beugel: η Ολλανδή δημοσιογράφος φεύγει από την Ελλάδα

Επίθεση με πέτρα καταγγέλλει ότι δέχθηκε η Ολλανδή δημοσιογράφος, η οποία έγινε θέμα μετά την ερώτηση που έκανε στον Πρωθυπουργό.

Η Ολλανδή δημοσιογράφος, η οποία είχε τον επεισοδιακό διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξη Τύπου με τον Ολλανδό ομόλογό του, καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση με πέτρα.

Μετά από 40 χρόνια στην Ελλάδα, η δημοσιογράφος από την Ολλανδία είπε πως φοβάται για τη ζωή της, αφού όπως λέει, δέχεται απειλές και σε συνέντευξή της σε ολλανδικό Μέσο, το nu.nl, αποκάλυψε ότι, την συμβούλεψαν να φύγει από την Ελλάδα.

«Ένας άνδρας μου πέταξε μία πέτρα στο κεφάλι. Με αποκάλεσε Τουρκάλα πόρνη και κατάσκοπο και με προέτρεψε να πάω στην Τουρκία. Η πέτρα με βρήκε στο μέτωπο. Έπαθα σοκ και άρχισα να τρέχω προς το σπίτι μου», είπε η Ολλανδή δημοσιογράφος.

Δηλώνει πάντως ότι η φυγή της είναι πρόσκαιρη, αφού θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, όπου, όπως είπε, έχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνει.

