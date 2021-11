Life

Σίντι Κρόφορντ: Εντυπωσιακό χτένισμα δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλη μια φορά το διάσημο πρώην μοντέλο εμπιστεύτηκε τον Έλληνα expert.

Στα χέρια του Δημήτρη Γιαννέτου αφέθηκε για ακόμα μία φορά η Cindy Crawford και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Το διάσημο πρώην top model συνεργάζεται με τον καταξιωμένο Έλληνα hair stylist που κάνει λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό και για ακόμα μία φορά ανέλαβε να την χτενίσει.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λιόν - Μαρσέιγ: Ο Παγέτ δέχτηκε μπουκάλι στο κεφάλι (εικόνες)

Κορονοϊός: οι ανεμβολίαστοι σε κάθε περιοχή (χάρτης)

Καναδάς: φονική κακοκαιρία με πλημμύρες