Μητσοτάκης: φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την Ελλάδα

Συνάντηση με ξένους επενδυτές είχε στο Λονδίνο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας σειρά μηνυμάτων για την ελληνική οικονομία.

Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οι οποίες αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε σειρά συναντήσεων, που είχε με ξένους επενδυτές κατά την επίσκεψη του στο Λονδίνο. Σε αυτές, μάλιστα, συμμετείχαν σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επικεφαλής χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και επικεφαλής επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας στους τομείς της ενέργειας, του real estate, των υποδομών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση στήριξε τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας με αποτέλεσμα, όπως είπε, να αυξηθεί η απασχόληση και να μειώνεται διαρκώς η ανεργία. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η ανάπτυξη στη χώρα προέρχεται πλέον και από επενδύσεις σε νέους τομείς, όπως αυτοί της τεχνολογίας και της πράσινης οικονομίας.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και μια κυβέρνηση με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τους ξένους επενδυτές για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα παραπέμποντας μεταξύ άλλων στον ταχύτατο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη λειτουργία του portal gov.gr, το οποίο, όπως τόνισε, διευκολύνει την αλληλεπίδραση των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για τη μείωση των φόρων και κυρίως στη σταθερότητα του πλαισίου που προσφέρει πλέον η Ελλάδα στους ξένους επενδυτές.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, την εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια.

Όπως μεταφέρουν οι ίδιες πηγές, κατά τις συναντήσεις η ελληνική πλευρά κατέγραψε το έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχιση του κύματος των ξένων επενδύσεων που σημειώνεται στη χώρα τα τελευταία χρόνια, από επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας όπως οι Microsoft, Pfizer, Cisco και Digital Realty.

Οι επενδυτές εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα σημειώνοντας θετικά τις αλλαγές που υλοποιούνται στη χώρα και αλλάζουν την οικονομία κάνοντάς την πιο ελκυστική για επενδύσεις.

Ο πρωθυπουργός έδωσε, επίσης, έμφαση στο ταλέντο και τις δεξιότητες των Ελλήνων που ζουν εντός και εκτός της χώρας μιλώντας για τις νέες δυνατότητες της χώρας, πέρα από τις μεταρρυθμίσεις, τη μείωση των φόρων και το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, στοιχεία που καταγράφονται στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών για την Ελλάδα.

Τόνισε, δε, ότι οι επιχειρήσεις, που αποφασίζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα προσφέρουν καλά αμειβόμενες -και συχνά υψηλής εξειδίκευσης- θέσεις εργασίας σε Έλληνες, συμβάλλοντας παράλληλα και στην αντιστροφή του brain drain που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης με έμφαση τα φορολογικά κίνητρα, που θέσπισε η κυβέρνηση για όσους επιλέγουν την Ελλάδα ως μόνιμη φορολογική έδρα αλλά και για τους Έλληνες που επιλέγουν να επιστρέψουν στη χώρα μας.

Από ελληνικής πλευράς στις συναντήσεις συμμετείχαν, ο Βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πρέσβης Ιωάννης Ραπτάκης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, η Πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα - Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

