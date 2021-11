Πολιτισμός

“She’s gone” – Ελένη Τοπαλούδη: τα ρούχα της σε έκθεση για τη γυναικτονία

Και από την Ελλάδα θα περάσει η έκθεση η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το She's gone («Για ένα αδειανό πουκάμισο») είναι η έκθεση δύο Ισραηλινών δημιουργών που ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο, από πόλη σε πόλη, ως μία διαμαρτυρία για το παγκόσμιο φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Η έκθεση φτάνει στην Ελλάδα και εγκαινιάζεται στις 25 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Κακογιάννη, σε συνδιοργάνωση με την πρεσβεία του Ισραήλ. Τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Δημιουργοί της εγκατάστασης είναι οι Ισραηλινοί Keren Goldstein, σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ και ακτιβίστρια κατά της έμφυλης βίας και ο Adi Levy, συνδιευθυντής της έκθεσης και σχεδιαστής.

Η έκθεση She's gone αποτελείται από ρούχα που φορούσαν οι δολοφονημένες γυναίκες. Ένα πράσινο μπλουζάκι, ένα παλτό από ψεύτικη γούνα, ένα μακρύ κεντημένο φόρεμα, ένα τζιν παντελόνι, ένα τυχερό φούτερ, φορεμένο πριν από κάθε διαγώνισμα, ένα τοπ και ένα σακάκι, αγορασμένα ειδικά για γάμο. Αυτά τα ρούχα είναι σιωπηλές μαρτυρίες από ζωές γυναικών γεμάτες νόημα, ελπίδες και όνειρα, που αφαιρέθηκαν απότομα και βίαια. Κρατούν μέσα τους ιστορίες απουσίας, θλίψης και ορφάνιας.

Σε κάθε ρούχο τοποθετείται μία μικρή ετικέτα με το όνομα του θύματος, την ημερομηνία, τον τρόπο και το όργανο της δολοφονίας, καθώς και την ποινή του δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει, καθώς ορισμένες υποθέσεις ακόμη δεν έχουν διαλευκανθεί.

Για την Ελλάδα, ένα ρούχο της Ελένης Τοπαλούδη, η δολοφονία της οποίας συγκλόνισε την κοινή γνώμη το 2018, περιλαμβάνεται στην έκθεση, ευγενική προσφορά της οικογένειάς της, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Στο ηχητικό μέρος της έκθεσης ακούγονται νανουρίσματα, τραγουδισμένα από γυναίκες σε διάφορες γλώσσες, εβραϊκά, αραβικά, αμχαρικά, ρωσικά, περσικά, ρουμανικά, μαροκινά, αραβικά, γερμανικά και ελληνικά, ένας ύστατος φόρος τιμής σε όλες τις γυναίκες θύματα βίας.

Στόχος της δράσης είναι το τέλος του ταξιδιού του She's gone να πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

