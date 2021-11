Πολιτική

Τρύφων Αλεξιάδης: Ξαφνική αδιαθεσία ενώ ήταν στο βήμα της Βουλής (βίντεο)

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε να διακόψει την ομιλία του εξαιτίας της αδιαθεσίας που αισθάνθηκε.

“Πάγωσαν” όλοι το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ακούγοντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφωνα Αλεξιάδη, να ανακοινώνει πως δεν μπορεί να συνεχίσει την ομιλία του, εξαιτίας ξαφνικής αδιαθεσίας και να κατεβαίνει από το βήμα της Βουλής.

«Συγγνώμη κ. Πρόεδρε, πρέπει να διακόψω μάλλον… Πρέπει να διακόψω γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Θα συνεχίσω κάποια άλλη στιγμή», είπε ο κ. Αλεξιάδης, κατεβαίνοντας από το βήμα.

Κοντά του έσπευσαν αμέσως, άλλοι βουλευτές. Ο Τρύφων Αλεξιάδης μετέβη στο ιατρείο της Βουλής.

