Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πόσοι ασθενείς με κορονοϊό έχουν πεθάνει εκτός ΜΕΘ;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε η αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή καταγγελίες για θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ.

«Πόσοι ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ και σε πρόχειρα κρεβάτια τα οποία βαφτίζουν ΜΕΘ με έναν αναπνευστήρα;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του.

Σημειώνει ότι «μετά την εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες Βασιλακόπουλου για πρόχειρες ΜΕΘ που οδήγησαν σε έκρηξη της θνητότητας και τις επώνυμες καταγγελίες συγγενών για τους ανθρώπους τους ότι απεβίωσαν εκτός ΜΕΘ, περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει ακόμα στο ερώτημα που θέτουμε τόσες μέρες».

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το ερώτημα αν «επιμένουν στην κυβέρνηση ότι δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και ενώ μετράμε πάνω από 16 χιλιάδες απώλειες, δεν χρειαζόμαστε ένα "πολυτελές ΕΣΥ" όπως έλεγε ο κ. Σκέρτσος».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει καταληκτικά, «Τελικά αυτό εννοούσε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχει ξεφύγει η πανδημία; Ότι μπορεί να χάνονται άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, αλλά ο ίδιος και η προπαγάνδα του θα πουλάνε τρέλα ότι έχει ενισχύσει το ΕΣΥ;».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: πέθανε ο Χρήστος Γκότας

Λίβερπουλ: Φονική έκρηξη αυτοκινήτου έξω από νοσοκομείο

Αγρίνιο: Η στιγμή που ο διαιτητής Τσοπλάκος σώζει τη ζωή ποδοσφαιριστή (βίντεο)