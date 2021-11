Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η “καλή πανσέληνος” φέρνει… λεφτά (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις και συμβουλές για τις κινήσεις κάθε ζωδίου, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Οι εντάσεις που κυριάρχησαν την χθεσινή ημέρα συνεχίζονται και την Πέμπτη, ωστόσο για τους περισσότερους θα αλλάξει το σκηνικό από την Παρασκευή», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Η αστρολόγος υπενθύμισε πως, όπως είχε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, «έρχεται μια μοναδική πανσέληνος και έκλειψη την Παρασκευή, καθώς σε αντίθεση με όσα ισχύουν για τις πανσελήνους, αυτή είναι πολύ καλή. Γίνεται στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου. Έχει κυρίως οικονομικό χαρακτήρα και έχει σχέση με τα χρήματα, αλλά η Αφροδίτη που κάνει τρίγωνο με τον Ουρανό μπορεί να φέρει και έναν κεραυνοβόλο έρωτα»

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη πως «οι περισσότεροι μπορούν να προγραμματίσουν θέματα που έχουν σχέση με την προσωπική ζωή, κυρίως όμως ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά».

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Αιγόκεροι, Ταύροι, Παρθένοι και Σκορπιοί θα δουν να αλλάζουν τα πράγματα και να γίνονται καλύτερα».

‘Όπως σημείωε η αστρολόγος της εκπομπής «η όψη που εξακολουθεί να γίνεται από Άρη και Ουρανό, θα γίνει ξανά τον Μάρτιο και έτσι πολλά ζώδια μπορούν να προετοιμαστούν μέχρι τότε».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





