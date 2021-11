Πολιτική

Τετραμερής ΥΠΕΞ Ελλάδας - Γαλλίας - Αιγύπτου - Κύπρου: Τα θέματα στην ατζέντα

Νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Γαλλίας, Αιγύπτου και Κύπρου φιλοξενείται το μεσημέρι στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιείται σε συνέχεια των προηγούμενων διαβουλεύσεων και του τακτικού συντονισμού μεταξύ των χωρών στο πλαίσιο του σχήματος “3+1”.

Δύο ώρες νωρίτερα, στις 11:00, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, ο οποίος στις 10:00 θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της τετραμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, Σάμεχ Σούκρι και Νίκου Χριστοδουλίδη αναμένεται να εξετασθούν οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Λιβύη, Κόλπο, Σαχέλ, καθώς και το Κυπριακό. Επίσης, θα συζητηθεί η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, καθώς και διεθνείς προκλήσεις, όπως η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και το μεταναστευτικό.

Μετά το πέρας των εργασιών της τετραμερούς προγραμματίζεται να λάβουν χώρα δηλώσεις στον Τύπο περί τις 15:30.

Η τελευταία συνάντηση του εν λόγω σχήματος “3+1” έλαβε χώρα διαδικτυακά τον Μάιο του 2020, με συμμετοχή και του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Αναδεικνύοντας τη σημασία των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας από τη Λευκωσία την προηγούμενη Τρίτη, από κοινού με τον Κύπριο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας είπε πως σκοπός είναι η εξέταση των προκλήσεων για την περιφερειακή ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία, στη βάση των κοινών αξιών, του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Όπως προσδιόρισε ειδικότερα, «αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας, της διασυνδεσιμότητας σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, απαραίτητους τομείς για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Και πάντα με έναν σταθερό παρονομαστή και παράγοντα: τον σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου». Μάλιστα, απευθυνόμενος στην Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας διεμήνυσε ότι τα σχήματα αυτά δεν αποσκοπούν στην περικύκλωσή της, δεν αποσκοπούν στον αποκλεισμό της, αλλά είναι ανοιχτά σε όλους, με τον έναν και απαράβατο όρο-συνθήκη: τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Σε ανάλογο πνεύμα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι, «στη βάση μιας θετικής προσέγγισης και χωρίς προσεγγίσεις μηδενικού αθροίσματος, εργαζόμαστε με άλλα ομονοούντα κράτη της ευρύτερης περιοχής για να επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας, συνεργασίας και σταθερότητας». Θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό ότι η προσπάθειά αυτή είναι συλλογική και τυγχάνει αναγνώρισης όχι μόνο από κράτη της περιοχής αλλά και από διεθνείς δρώντες που επιδεικνύουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαβεβαίωσε ότι «εργαζόμαστε, ως τα κράτη-μέλη της ΕΕ στην περιοχή, για να αναδείξουμε και την ανάγκη ενεργότερης και πιο ουσιαστικής εμπλοκής της Ένωσης στην περιοχή».

Συνάντηση Δένδια - Λε Ντριάν

Της τετραμερούς συνάντησης θα προηγηθεί η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών στις 11:00. Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, και κατόπιν κοινές δηλώσεις στον Τύπο περί τις 12:30. Οι συζητήσεις μεταξύ Δένδια και Λε Ντριάν αναμένεται να εστιάσουν στις άριστες διμερείς σχέσεις όπως αυτές αναβαθμίστηκαν με την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας, στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη μετά τη Διάσκεψη των Παρισίων, στο Κυπριακό, στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και στην ενίσχυση της πολυδιάστατης συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

