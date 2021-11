Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Μπογδάνος, Μπιμπίλας, Μόρτζος για τον γάμο ομοφυλόφιλων (βίντεο)

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών στην Ελβετία από τον Ιούλιο του 2022. Τι λέει ο Παντελής Καρράς, ο πρώτος άντρας που παντρεύτηκε τον σύζυγό του στη Γαλλία.

Τα ζευγάρια του ιδίου φύλου θα μπορούν να παντρεύονται στην Ελβετία από την 1η Ιουλίου του ερχόμενου έτους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, θέτοντας σε ισχύ το αποτέλεσμα ρηξικέλευθου δημοψηφίσματος για το θέμα αυτό που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο.

Οι ψηφοφόροι ενέκριναν την πρωτοβουλία «Γάμος για όλους» με πλειοψηφία σχεδόν δύο τρίτων, καθιστώντας την Ελβετία μια από τις τελευταίες χώρες στην δυτική Ευρώπη που νομιμοποιεί τον γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

Οι Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Σπύρος Μπιμπίλας, Παντελής Καρράς και Γιάννης Μόρτζος μιλούν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και τοποθετούνται για την απόφαση αυτή.





