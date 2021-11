Life

Η Christy Giles βρέθηκε νεκρή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η οικογένεια της για τον ξαφνικό της θάνατο;

Το μοντέλο Christy Giles πέθανε σε ηλικία 24 ετών. Μάλιστα, το πτώμα της βρέθηκε παρατημένο έξω απ’ το νοσοκομείο του Culver City στο Λος Άντζελες.

Η φίλη της, με την οποία το νεαρό μοντέλο ήταν έξω το προηγούμενο βράδυ, φέρεται να λαμβάνει μηχανική υποστήριξη σε νοσοκομείο, ούσα σε κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πάτρα: ανεμβολίαστη πέθανε στο σπίτι της

Κενόσα: Αθώος ο Ρίτενχαους για δύο ανθρωποκτονίες

Τσιτσιπάς: Δεν περίμενα να τελειώσει έτσι η σεζόν