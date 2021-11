Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος στην Τουρκία.

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην ανατολική Τουρκία

Ήταν επιφανειακός, καθώς το εστιακό του βάθος βρίσκεται μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 56 χιλιόμετρα ανατολικά του Ερζερούμ και 28 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της πόλης Πασινλέρ.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

