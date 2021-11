Παράξενα

Κορονοϊός: Νεαρή έδειρε γιατρό που της ζήτησε rapid test!

Γιατρός «έφαγε» ξύλο όταν ζήτησε από νεαρή να υποβληθεί σε rapid test. Απειλές και από τον πατέρα της.

Νεαρή ξυλοφόρτωσε γιατρό όταν της ζήτησε να υποβληθεί σε rapid test.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο περιφερειακό ιατρείο Νεοχωρίου όταν η 18χρονη με τον πατέρα της βρέθηκαν εκεί λόγω συμπτωμάτων που είχε κοπέλα.

Η γιατρό τους παρέπεμψε για την εξέταση, όμως οι δύο απαίτησαν να τους γράψει αντιβιοτικά και να αποχωρήσουν. Όταν αυτό δεν έγινε, η νεαρή έκανε λαβή στη γιατρό, την χτύπησε στο στήθος και ο πατέρας της, σύμφωνα με τη γιατρό, την απείλησε.

Η αστυνομία προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 18χρονης και του πατέρα της για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Σοκαρισμένη από το περιστατικό η ιατρός μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Αιτωλικού και υπέβαλλε μήνυση. Το περιστατικό στο Ιατρείου Νεοχωρίου καταδίκασαν ήδη οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Αιτωλικού .

