Πάπας Φραγκίσκος: λειτουργία για τον Μαραντόνα

Για τον ένα χρόνο από το θάνατο του ποδοσφαιριστή, ο Πάπας Φραγκίσκος θα τελέσει θεία λειτουργία στη μνήμη του.

Την ερχόμενη Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, ένα ακριβώς χρόνο από τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο Πάπας Φραγκίσκος θα τελέσει Θεία Λειτουργία στη μνήμη του διάσημου Αργεντινού, μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Στη συνέχεια, ο Πάπας θα πραγματοποιήσει ιδιωτική ακρόαση όπου θα συναντήσει φίλους και συγγενείς του Αργεντινού πρωταθλητή, όπως αναφέρουν σήμερα ιταλικά ΜΜΕ.

