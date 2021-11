Πολιτική

Ισπανία: ο ΥΠΕΞ “σπεύδει” στην Αθήνα μετά τις αντιδράσεις για την Τουρκία

Η έντονη διαμαρτυρία της Ελλάδας για τις εξοπλιστικές συμφωνίες Μαδρίτης – Άγκυρας και οι προσπάθειες εκτόνωσης που επιδιώκει ο Σάντσεθ.

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες προς πλήρη διευκρίνιση των σχετικών ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν με την επίσκεψη του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας σε συνέχεια της επίσκεψης του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα και όσων ανακοινώθηκαν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισπανό ομόλογό του.

Κατά την συνομιλία, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στα ζητήματα Ελληνικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν. Ο Ισπανός ΥΠΕΞ έδωσε διευκρινίσεις και πρότεινε την άμεση επίσκεψή του στην Αθήνα, προς πλήρη διευκρίνιση των σχετικών ζητημάτων. Η πρόταση του έγινε δεκτή, οπως αναφέρεται στην ανάρτηση του Υπουργου Εξωτερικών.

Εν τω μεταξύ, οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, τόσο στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου όσο και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδηλώνονται μέσα στο πλαίσιο της αναθεωρητικής και αποσταθεροποιητικής πολιτικής της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή, απασχόλησαν την τετραμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Σε αυτήν, ο Νίκος Δένδιας "κάρφωσε" για ακόμη μια φορά την Ισπανία και την τακτική της για εξοπλιστικές συμφωνίες με την Τουρκία, κατά παράβαση των συμφωνηθέντων στην ΕΕ για τα κράτη - μέλη της Ένωσης.

Στο Μπαχρέιν ο Δένδιας

Τριήμερη επίσκεψη στο Μπαχρέιν (Μανάμα) πραγματοποιεί από αύριο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue» (19-21 Νοεμβρίου 2021).

Στο πλαίσιο της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με υψηλούς αξιωματούχους της χώρας.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να έχει συνάντηση τη Δευτέρα με τον ομόλογό του Abdullatif bin Rashid Alzayani. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν κυρίως τις διμερείς σχέσεις, εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την περιοχή του Κόλπου και τη Λιβύη, καθώς και τη συνεργασία της Ελλάδας με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Μετά το πέρας της ανωτέρω συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να γίνει δεκτός από τον διάδοχο του θρόνου και πρωθυπουργό του Μπαχρέιν, πρίγκιπα Salman bin Hamad Al Khalifa.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, στο περιθώριο του Φόρουμ «Manama Dialogue», ο Νίκος Δένδιας προβλέπεται επίσης να συναντηθεί αύριο με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Fuad Hussein και στη συνέχεια με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Eyal Hulata.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Ιρακινού Κουρδιστάν, Masrour Barzani και στη συνέχεια με τον Ιορδανό ομόλογό του, Ayman Safadi. Την ίδια ημέρα θα συμμετάσχει στις εργασίες του ετήσιου φόρουμ «Manama Dialogue» και ειδικότερα στη συζήτηση με θέμα «Conflict Termination in the Wider Region».

