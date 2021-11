Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι και “ρεκόρ” κρουσμάτων σε 24 ώρες

Εφιαλτικά τα δεδομένα για την χώρα, που μαστίζεται από το κύμα της πανδημίας.

Σε αρνητικά επίπεδα ρεκόρ συνεχίζουν να κυμαίνονται οι αριθμοί κρουσμάτων κορονοϊού και θανάτων στην Γερμανία, την ώρα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέου γενικού lockdown.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63.924 τις προηγούμενες 24 ώρες, πολύ κοντά στο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, φθάνοντας τα 5.312.215, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποίησε σήμερα Σάββατο το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 248 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 98.987 νεκρούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες Παρασκευή ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν έκανε λόγο για «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέου γενικού lockdown, ενώ ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» Λόταρ Βίλερ περιέγραψε τη χώρα ως «ένα μεγάλο ξέσπασμα κορονοϊού», καθώς για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν από κρατίδιο σε κρατίδιο, λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης του συστήματος υγείας.

