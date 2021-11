Κόσμος

Γεωργία: ο Σαακασβίλι σταμάτησε την απεργία πείνας

Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας σταμάτησε να τρέφεται την 1η Οκτωβρίου, διαμαρτυρόμενος για τη φυλάκισή του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι σταμάτησε σήμερα Σάββατο μετά από 50 μέρες την απεργία πείνας μετά τη μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο, δήλωσε ο γιατρός του.

Ο πρώην «πρόεδρος Σαακασβίλι σταμάτησε επίσημα την απεργία πείνας του αμέσως μετά τη μεταφορά του στο στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης Γκόρι, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Τιφλίδα, όντας «σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός του.

Ο πρώην πρόεδρος σταμάτησε να τρέφεται την 1η Οκτωβρίου, διαμαρτυρόμενος για τη φυλάκισή του αμέσως μόλις επέστρεψε στη χώρα του, μετά από χρόνια στην εξορία. Την Πέμπτη λιποθύμησε, κατά τη συνάντηση που είχε με τους δικηγόρους του.

