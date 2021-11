Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Κορονοϊός: μωρά δύο μηνών στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Κλινική Covid-19 νοσηλεύονται και οι μητέρες των βρεφών. Ποια είναι η κατάσταση τους.

Με κορονοϊό νοσηλεύονται δυο βρέφη στην Κρήτη. Τα μωράκια, μόλις δύο μηνών, νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική Covid-19 του Nοσοκομείο Χανίων, σε καλή κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θετικές στο ιό είναι και οι μητέρες των δύο βρεφών, οι οποίες παραμένουν ανεμβολίαστες κατά της πανδημίας.

Εν τω μεταξύ, το δίχρονο παιδί που νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο, με συμπτώματα κορονοϊού, έλαβε εξιτήριο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στο Νοσοκομείο Χανίων, νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, οι νοσηλείες είχαν ως εξής:

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 346 νέα κρούσματα κορονοιού στην Κρήτη, 69 εκ των οποίων στα Χανιά.

Πηγή: Cretalive.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Μαραθώνιος: ο 90χρονος Στέλιος Πρασσάς στον ΑΝΤ1

Κορονοϊός - Ρότερνταμ: τραυματίες σε επεισόδια κατά των μέτρων (εικόνες)

Παγκράτι: διαρρήκτες “ρήμαξαν” δεκάδες διαμερίσματα (εικόνες)