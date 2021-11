Πολιτική

Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: το βίντεο και το podcast του ΓΕΕΘΑ

Το ΓΕΕΘΑ δημοσίευσε βίντεο αφιερωμένο στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας γιορτάζουν ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, Κυριακή, 21 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επίσημες εκδηλώσεις:

Στις 08:00 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της σημαίας.

Στις 10:00, θα τελεστή πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στις 17:09, με τη δύση του ήλιου, θα γίνει η υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Βίντεο και podcast από το ΓΕΕΘΑ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δημοσίευσε βίντεο αφιερωμένο στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων όπου αναφέρεται: «Εορτή της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρα μας, των ακατάβλητων προμάχων της πατρίδας μας, που εγγυώνται ημέρα και νύχτα την ασφάλεια και ευημερία του τόπου μας. Την 21η Νοεμβρίου εορτάζουν οι προασπιστές των ιδεωδών και αξιών του έθνους μας. Εορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας και μαζί τους όλη η Ελλάδα».

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το ΓΕΕΘΑ συνεχίζει την σειρά των podcasts στρατιωτικής θεματολογίας που έχει εγκαινιάσει, με ένα αφιέρωμα στην ιερότερη και σημαντικότερη στιγμή στη ζωή κάθε στρατιωτικού.

Με τίτλο «Ουκ ελάσσω παραδώσω την Πατρίδα» το τρίτο κατά σειρά podcast αναφέρεται στους στρατιωτικούς όρκους που έδωσαν διαχρονικά οι Έλληνες στον διάβα των αιώνων.

Παρουσιάζει τα κοινά στοιχεία που ενώνουν ως αόρατος δεσμός αυτούς που υπερασπίστηκαν την πατρίδα στο παρελθόν με αυτούς που την υπερασπίζονται σήμερα και θα την υπερασπισθούν στο μέλλον.

Στην ηχογράφηση του podcast έλαβε μέρος ο ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης, ο οποίος με την ξεχωριστή φωνή του με μοναδικό τρόπο απαγγέλλειτους όρκους

