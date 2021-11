Life

#metoo: Ηθοποιός κλήθηκε ως ύποπτος για βιασμό κατά συρροή

Μηνύσεις σε βάρος του έχουν καταθέσει τέσσερις γυναίκες, εκ των οποίων οι δύο είναι αδελφές.



Η διερεύνηση μιας ακόμη βαριάς δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει σοκαριστικές καταγγελίες σε βάρος 40χρονου ηθοποιού για βιασμούς, αναμένεται να κλείσει το επόμενο διάστημα, διευρύνοντας τη λίστα των ελεγχόμενων καλλιτεχνών που μπήκαν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο του ελληνικού #metoo.

Ο 40χρονος ηθοποιός έχει πλέον κληθεί να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για το αδίκημα του βιασμού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και τις έχει δώσει. Μηνύσεις σε βάρος του για πράξεις που συνιστούν προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας έχουν καταθέσει τέσσερις γυναίκες, εκ των οποίων οι δύο είναι αδελφές και κατοικούν μόνιμα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μάλιστα, η μία από τις δύο είναι ηθοποιός με διεθνή καριέρα και διακρίσεις στο εξωτερικό.



Πλέον, ο χρόνος για τον εν λόγω ηθοποιό, που επίσης έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό, έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα, καθώς ο εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος, που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία, αναμένεται να αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το αν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Πάντως, ο 40χρονος με τις εξηγήσεις που έχει δώσει για βιασμό κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, φέρεται να αρνείται τα αδικήματα αυτά. Το επόμενο διάστημα η δικογραφία αναμένεται να επιστρέψει στον εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του μηνυόμενου.

Για τον εν λόγω ηθοποιό βρίσκονται μέχρι στιγμής δύο ανοιχτές δικογραφίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις δύο μηνύσεις που έχουν κατατεθεί από τρεις γυναίκες και η δεύτερη μία ακόμη μήνυση σε βάρος του από γυναίκα επίσης ηθοποιό. Οι δύο αυτές δικογραφίες το πιθανότερο είναι ότι θα συνενωθούν. Μάλιστα, για τη δεύτερη ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει δώσει εξηγήσεις και πάλι με την ιδιότητα του υπόπτου. Οι καταγγελίες των τεσσάρων γυναικών έχουν επιβεβαιωθεί και από μάρτυρες που έχουν καταθέσει στο πλαίσιο τα σχετικής έρευνας, μεταξύ αυτών και πρόσωπα που προέρχονται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των δυο αδελφών.

Οι μηνύσεις

Σε κοινή μήνυση που κατέθεσαν κατά του 40χρονου τον περασμένο Ιούλιο, οι δύο αδελφές αναφέρουν ότι βιάστηκαν και οι δύο από τον ηθοποιό σε ηλικία κατά την οποία ήταν ανήλικες, η μία 15 και η άλλη 14 ετών. Οι καταγγέλλουσες κάνουν λόγο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό τους από τον 40χρονο κατά το χρονικό διάστημα 2008-2014. Μάλιστα, η μικρότερη αναφέρει ότι το 2012 επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, μη μπορώντας να αντέξει άλλο τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον μηνυόμενο.

Σε κατάθεση που έχει δώσει η μία από τις αδελφές στις Αρχές επιβεβαιώνει τα όσα καταγγέλλει σε βάρος του 40χρονου με τη μήνυσή της. Οπως αναφέρει, γνώρισε τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στην οποία συμμετείχε και ούσα η ίδια μόλις 15 ετών κολακεύτηκε από το «ενδιαφέρον» που της έδειξε. «Τον ερωτεύτηκα και συνάψαμε ερωτικό δεσμό. Δυστυχώς, βίωσα μια τοξική και κακοποιητική σχέση, τόσο ψυχολογικά όσο και ερωτικά-σεξουαλικά», φέρεται να έχει καταθέσει η νεαρή γυναίκα αναφέροντας ότι το καλοκαίρι του 2008 ο 40χρονος τη βίασε πρώτη φορά μέσα στο διαμέρισμά του. «Με ακινητοποίησε βίαια στον τοίχο με τα χέρια του και, ενώ ούρλιαζα από τον πόνο και τον φόβο, εκείνος έκλεισε την μπαλκονόπορτα του σπιτιού για να μην ακούγονται οι φωνές μου και με βίασε...» περιέγραψε η ίδια. Μάλιστα, στην κοινή μήνυσή τους οι δύο αδελφές φέρονται να δηλώνουν βέβαιες ότι ο 40χρονος έχει κακοποιήσει και άλλα γυναίκες, οι οποίες μετά το δικό τους παράδειγμα θα βρουν το θάρρος και το κουράγιο να τον καταγγείλουν και εκείνες.

Η δεύτερη μήνυση κατά του 40χρονου κατατέθηκε επίσης τον περασμένο Ιούλιο και προέρχεται από γυναίκα επίσης ηθοποιό, η οποία καταγγέλλει πως και εκείνη υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον μηνυόμενο. Η πρώτη φορά, όπως αναφέρει, ήταν τον Απρίλιο του 2014 και η δεύτερη το φθινόπωρο του 2015. «Με χτυπούσε με χαστούκια και γροθιές και μου δάγκωνε το στόμα. Μου έπιανε τον λαιμό και τον έσφιγγε, κόβοντάς μου την αναπνοή», εξιστορεί στη μήνυσή της η ηθοποιός υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν η ίδια σε θέση να τον αποτρέψει, καθώς την είχε ακινητοποιήσει με την υπέρτερη σωματική του δύναμη.

Τέλος, η τρίτη μήνυση κατά του 40χρονου κατατέθηκε τον περασμένο Αύγουστο από 28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι γνωρίστηκε με τον ηθοποιό το 2013. Οπως αναφέρει, ο ηθοποιός θέλησε να τη βοηθήσει εν όψει εξετάσεων που θα έδινε σε δραματική σχολή. «Ενώ καθόμουν στην καρέκλα του γραφείου και απήγγειλα, εκείνος ξαφνικά σηκώθηκε από τον καναπέ κάνοντάς μου νόημα να συνεχίσω και ήρθε από πίσω μου», περιγράφει, μεταξύ άλλων, στη μήνυσή της η 28χρονη για να ξεδιπλώσει στη συνέχεια και εκείνη ένα εφιαλτικό σκηνικό: «Ξαφνικά όμως ο εγκαλούμενος κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό μου και προχώρησε σε πράξεις που συνιστούν βιασμό. Ενώ είχα ξεσπάσει σε λυγμούς, εκείνος μου είπε ότι πρέπει να πάω σε ψυχολόγο να δουλέψω τη σχέση μου με τον πατέρα μου».

Πηγή: protothema.gr

