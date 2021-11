Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Λάρισα: Άνετη νίκη για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος της Λάρισας, πήρε τη νίκη και ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης στη Basket League.

Ζορίστηκε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, επί της ουσίας, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δε δυσκολεύτηκε απόψε, στο PAOK Sports Arena, για την 8η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στη Λάρισα. Επικράτησε με 82-71 και κατέκτησε τη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα. Σε ένα ματς που ο «Δικέφαλος» είχε αναγκαστικά παροπλισμένους τον Μάρβιν Τζόουνς, λόγω κορονοϊού και τον τραυματία, Τζος Κάρτερ. Εκανε ένεση πριν το ματς και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο επίσης τραυματίας, εσχάτως, Μάλκομ Γκρίφιν, αλλά δε χρησιμοποιήθηκε από τον Αρη Λυκογιάννη.

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς ήταν οι Ζερμέιν Λοβ (19π., 3 ας.), Ντέιβιντ ΝτιΛέο (18π., 6 ριμπ., 1 ασ., 1 κλ. 1 κοψ.). Θετικός στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα ήταν ο Βαγγέλης Μάντζαρης (7π., 5 ασ.).

Πάλεψαν για τη Λάρισα οι Ουσμάν Κρουμπάλι (19π., 10 ριμπ.), Τζέιλεν Χάντσον (17π., 5 ριμπ.), Νώντας Παπαντωνίου (15π., 5 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-9, 42-26, 63-46, 82-71

Με τον Τολιόπουλο να «ταϊζει», αρχικά, τον Ογκμπέιντε, να σκοράρει αργότερα και τον ΝτιΛέο να εκτελεί, στο ενδιάμεσο, από τα 6.75, έχοντας παράλληλα αμυντιή αποτελεσματικότητα, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 12-4 στο 3’. Διαφορά που, παρά την πίεση της Λάρισας, «ανέβηκε» στο 9’ στο +14 (22-8), στο 15’ στο +15 (32-17), στο 17’ στο +17 (40-23) και λίγο πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, στο +18 (42-24).

Το σκηνικό δε διαφοροποιήθηκε, ουσιαστικά, στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, αναφορικά με την υπεροχή του «Δικεφάλου», ο οποίος απέκτησε «αέρα» 26 πόντων στο 25’ (57-31), με τον ΝτιΛέο, να «βομβαρδίζει» με τρίποντα. Η χαλαρότητα και τα λάθη (σ.σ. είχαν συνολικά 16) των «ασπρόμαυρων», στην πορεία, επέτρεψε στη Λάρισα να τρέξει επιμέρους σερί 20-6, με βασικούς εκφραστές τους Κρουμπάλι, Χάντσον και να ρίξει τη διαφορά στους 12 πόντους στο 33’ (63-51).

Με τον Λοβ να σκοράρει από τα 6.75 ο ΠΑΟΚ πήγε εκ νέου στο +17 (35’ 71-54), οι Θεσσαλοί, όμως, δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Με σερί 15-6 πλησίασαν στους 6 πόντους στα 52’’ πριν από τη λήξη (77-71).

Ο Ζάρας ήταν άστοχος, ελάχιστα, αργότερα, σε βολή, μετά από τεχνική ποινή στον Λοβ. Ο τελευταίος με τον Τολιόπουλο είχαν 4/4 βολές, με 34’’ να απομένουν για το φινάλε, έκαναν το 81-71 και «καθάρισαν» το ματς. Με 1/2 βολές ο Καμαριανός διαμόρφωσε το τελικό 82-71.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λοβ 19 (3), Μ. Καμπερίδης, Καμαριανός 6, ΝτιΛέο 18 (5), Μάντζαρης 7 (2), Γ. Καμπερίδης, Τολιόπουλος 13, Γιάνκοβιτς 7, Ογκμπέιντε 12

ΛΑΡΙΣΑ ( Φώτης Τακιανός): Χάντσον 17, Κρουμπάλι 19, Τσαϊρέλης 10, Ζάρας 6, Παπαντωνίου 15 (2), Ουάσιγκτον 2, Σπαν 2, Καράμπελας, Σαχπατζίδης, Γκριν

