Αθλητικά

F1 – Φερστάπεν: Θα γίνει μεγάλη μάχη για τον τίτλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαξ Φερστάπεν είδε τη διαφορά του από τον Χάμιλτον να μειώνεται ακόμη περισσότερο μετά το γκραν πρι στο Κατάρ.

Νέο ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, δύο αγώνες πριν το φινάλε, έδωσε ο Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), αυτή τη φορά στο Γκραν Πριν του Κατάρ.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και μείωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Ολλανδό πιλότο, ο οποίος μίλησε για μεγάλη μάχη στα επόμενα γκραν πρι:

«Η κούρσα έγινε πιο δύσκολη μετά τις ποινές που δόθηκαν πριν τον αγώνα, αλλά ευτυχώς είχαμε πολύ καλή εκκίνηση. Κατάφερα αρκετά γρήγορα να ανέβω στη δεύτερη θέση και χαίρομαι που είχα τον ταχύτερο γύρο. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ δύσκολο μέχρι το τέλος του, αλλά αυτό είναι όμορφο. Κρατά το σασπένς και το ενδιαφέρον του κόσμου. Η πίστα ήταν πολύ γρήγορη κι απολαυστική για μας τους πιλότους. Προσωπικά νιώθω καλά, θα γίνει μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και όλα είναι ανοικτά», είπε ο Μαξ Φερστάπεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Κορονοϊός: σε ισχύ τα νέα μέτρα

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (εικόνες)