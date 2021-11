Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Κοινωνία

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες στην χώρα.



Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες σήμερα Δευτέρα (22-11-2021) και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα Δευτέρα (22-11-2021) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία την Ήπειρο, τη δυτική Στερέα και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. Αύριο Τρίτη (23-11-2021) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στις προαναφερθείσες περιοχές και θα επεκταθούν, από τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, αλλά θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και πιθανώς τη νύχτα την Αττική.

3. Την Τετάρτη (24-11-2021) τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα θα εξασθενήσουν.

3. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει και νέα επιδείνωση την Παρασκευή (26-11-2021).

