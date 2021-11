Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Η 49χρονη εικαστικός σπάει την σιωπή της μέσα από την φυλακή (βίντεο)

Τι λέει για την μοιραία ημέρα, τις σχέσεις της με τον γιατρό, ενώ καταγγέλλει και βιασμό. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οφθαλμιάτρου.

Χείμαρρος ήταν σε δηλώσεις της στην δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου, που μεταδόθηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" η 49χρονη εικαστικός που πυροβόλησε τον γιατρό και πατέρα του παιδιού της έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι.

Η 49χρονη μίλησε τηλεφωνικά μέσα από την φυλακή, τόσο για την μοιραία ημέρα, όσο και για τις σχέσεις της με τον οφθαλμίατρο.

Η 49χρονη καταφέρετε κατά γνωστών δημοσιογράφων και τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν πυροβόλησε τον γιατρό στο γκαράζ όταν βγήκε από το αμάξι και ότι και η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι από τις σφαίρες που βρέθηκαν η διαμάχη με το όπλο μεταξύ τους έγινε στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν είχε τσάντα επάνω της για να έχει μέσα το όπλο και ότι έβαλαν το παιδί να πει ψέματα και στην συνέχεια το φοβέρισαν.

Είπε ακόμα ότι ο μοναδικός νόμιμος γάμος που είχε επί 15 χρόνια ήταν με τον ναυτικό στην Κεφαλονιά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το παιδί της είναι προϊόν βιασμού και έχει υποβάλλει και μήνυση. «Ο βιαστής μου μετά από πολλά χρόνια άρχισε να παρουσιάζεται στα αστυνομικά τμήματα ως σύντροφος, άλλοτε ως σύζυγός μου χωρίς να έχει εδώ και 13 χρόνια επαφή μαζί μου».

Για την βάφτιση της μικρής στην Μονή Πεντέλης, όπου ήταν παρών και ο γιατρός όπως λέει «ήρθε δια της βίας». «Ήρθε στην βάφτιση και δεν τον ξαναείδα ούτε εγώ ούτε το παιδί. Φοβούμενος πάντα μην τον κατηγορούσα για τον βιασμό», είπε η 49χρονη.

Στο «Πρωινό» μίλησε αποκλειστικά και η κόρη του οφαλμιάτρου για την κατάσταση της υγείας του γιατρού. Όπως είπε είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα, αλλά έχει δρόμο μπροστά του.

