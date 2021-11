Αθλητικά

Λαμία: ο Παναθηναϊκός πήρε το “τρίποντο” με ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός έδρας νίκη για τους "πράσινους", μετά την ταλαιπωρία των αποστολών των δύο ομάδων, λόγω του κορονοϊού.

Με τρομερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο (η πρώτη έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, καθώς επικράτησε της Λαμίας με 3-1 στο Πανθεσσαλικό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής και κατέκτησε το πρώτο εφετινό «τρίποντό» του μακριά απ’ την έδρα του, σε ένα παιχνίδι που "ταλαιπωρήθηκε" απο τον κορονοϊό

Ο Αραμπούλι έβαλε μπροστά τη Λαμία στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός (που «έχασε» τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Καρλίτος με τραυματισμό στο 28’) «γύρισε» το ματς με τα τέρματα των Λούντκβιστ, Μακέντα και Μαουρίσιο.

Με τους Λούντκβιστ και Βιγιαφάνιες νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και κατέγραψε στο 24’ τη πρώτη τελική του στο παιχνίδι, όταν από γύρισμα του Λούντκβιστ, ο Βιτάλ σούταρε με τη μία, αλλά ο Γκαραβέλης είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά.

Τρία λεπτά αργότερα ο Ταϊρόν σούταρε με τη μία μετά από διώξιμο του Βέλεθ, όμως ο Μπρινιόλι είχε καλή αντίληψη της φάσης και «καθάρισε» εύκολα.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάσει λίγο το ρυθμό του μετά το 30’ και πλησίασε στο γκολ στο 32’ όταν μετά από αντεπίθεση, ο Βιτάλ δοκίμασε ξανά το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Γκαραβέλης μπλόκαρε.

Η Λαμία ωστόσο, ήταν εκείνη που πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 35’ όταν από σέντρα του Μανούσου, ο Αραμπούλι έπιασε στον... ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκό και με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «κυανόλευκους».

Στο 43’ από ωραία συνεργασία των Χουάνκαρ και Λούντκβιστ, ο τελευταίος έκανε τακουνάκι στον Ισπανό που σούταρε πάνω από τα δοκάρια από καλή θέση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο «ενεργός» στο γήπεδο, προσπάθησε να κλείσει τη Λαμία στο δικό της μισό κι έφτασε στην ισοφάριση στο 55’ με ωραίο δυνατό, γωνιακό σουτ του Λούντκβιστ, ο οποίος σημάδεψε σωστά για το 1-1, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια και πάσα του Βιγιαφάνιες.

Η Λαμία προσπάθησε να «απαντήσει» στο 63’, όταν από εξαιρετική μπαλιά του Γκέντσογλου, ο Αραμπούλι βγήκε στην πλάτη της «πράσινης» άμυνας, πλασάροντας άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει από το 70’ και μετά και στο 82’ έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Παλάσιος, ο οποίος βρήκε λίγο χώρο μετά τη συνεργασία με τον Μακέντα και σούταρε, αλλά ο Γκαραβέλης μπλόκαρε στη γωνία του.

Στο 84’ ο Τζανετόπουλος βρήκε με το γόνατο τον Μαουρίσιο μέσα στην περιοχή κι ο διαιτητής Κουμπαράκης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μακέντα ανέλαβε την εκτέλεση στο 86’ και δεν αστόχησε κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Παναθηναϊκός ανέκτησε γρήγορα την κατοχή της μπάλας έβγαλε την κόντρα επίθεση με τον Αϊτόρ, που γύρισε στον Μακέντα και ο Ιταλός «σέρβιρε» με τη σειρά του στον Μαουρίσιο για το «πράσινο» 3-1.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Προβυδάκης, Μανούσος - Σάρλια

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Μαζουλουξής, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Προβυδάκης, Γκέντσογλου, Μπεχαράνο (73’ Σκόνδρας), Τζανδάρης (18’ λ. τρ. Τάιρον), Μαρτίνεθ, Μανούσος, Αραμπούλι (70’ Τσούκαλος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνης (64’ Παλάσιος), Λούντκβιστ (77’ λ. τρ. Μαουρίσιο), Βιτάλ (77’ Αϊτόρ), Καρλίτος (28’ λ. τρ. Μακέντα).