Συνταγές

Συνταγή για καρμπονάρα από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνταγή για πεντανόστιμη καρμπονάρα μέσα σε 5 λεπτά. Βήμα - βήμα η συνταγή.

Ο Πέτρος Συρίγος, σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό"μας ετοίμασε πεντανόστιμη καρμπονάρα μέσα σε πέντε λεπτά.

Βήμα - βήμα η συνταγή που ξετρελαθείς με την γεύση αλλά και με το πόσο εύκολα μπορείς να το φτιάξεις!

Για την γρήγορα αυτή μακαρονάδα θα χρειαστείτε:

300 γρ σπαγγέτι

10 τμχ μανιταρια

6 φέτες μπέικον

100 γρ παρμεζάνα

1 σκ. Σκόρδο

250 ml κρέμα γαλακτος

100 ml κρασι

Θυμάρι

Μαϊντανό

Αλατι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε τα ζυμαρικά όσο λέει η συσκευασία μας, δυο λεπτά λιγότερο.

Κόβουμε σε κομματάκια και σε φετες το μπέικον.

Βάζουμε λιγο ηλιέλαιο στο τηγανι και προσθέτουμε το μπέικον και μετα από λίγο τα μανιταρια.

Όταν σωταριστουν προσθέτουμε το σκόρδο, σβήνουμε με κρασι,αφήνουμε να εξατμιστεί και προσθέτουμε την κρέμα γαλακτος.

Όταν πάρει βράση αφήνουμε 2-3 λεπτά και προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγανι μας.

Προσθέτουμε Θυμάρι, μαϊντανό, αλατοπίπερο και παρμεζάνα και σερβίρουμε





Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test: Δωρεάν το Σάββατο σε 34 σημεία

Μετάλλαξη Όμικρον – ECDC: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης στην Ευρώπη

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο