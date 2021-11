Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: διασωληνώθηκαν λεχώνες που γέννησαν με καισαρική

Τι αναφέρουν οι γιατροί από το “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας τους και τι λένε για τα δύο νεογνά.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Κατά δύο κλίνες αυξήθηκε από σήμερα η δυναμικότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» στην Θεσσαλονίκη, ανεβάζοντας σε 27 τον συνολικό αριθμό των κλινών.

Ωστόσο, όλα τα κρεβάτια στην ΜΕΘ του νοσοκομείου είναι γεμάτα, ενώ άλλο πέντε ασθενείς έχουν διασωληνωθεί εκτός Εντατικής και βρίσκονται στην αναμονή για μια κλίνη ΜΕΘ.

Δύο γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, που έφτασαν στο νοσοκομείο, νοσούν με σοβαρά συμπτώματα και χρειάστηκε να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους με καισαρική τομή.

Αμφότερες νοσηλεύονται διασωληνωμένες, σε σταθερή κατάσταση.

Πρόκειται για μια 26χρονη από την Δράμα και μια 28χρονη από την Κατερίνη.

Τα νεογνά, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι καλά στην υγεία τους.

Για ακόμη μια εφημερία, παρατηρείται αυξημένη προσέλευση πολιτών, με συμπτώματα κορονοϊού, στο Νοσοκομείο.

