Κακοκαιρία: διακοπή κυκλοφορίας σε Ποσειδώνος και Πέτρου Ράλλη

Απεγκλωβισμοί πολιτών απο πυροσβέστες και δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων. Μετ' εμποδίων η διεξαγωγή κυκλοφορίας και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Προβλήματα προκάλεσε στην Αττική η ισχυρή βροχόπτωση, που εκδηλώθηκε σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Στελέχη της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να παρέμβουν σε πολλές περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών και για άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Πυροσβεστική: δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας στην Αττική

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «μετά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια Αττικής από τις 22:00 της Τρίτης έως τα μεσάνυχτα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 83 κλήσεις, ως κάτωθι:

Στην περιοχή του Μοσχάτου – Ταύρου 46 κλήσεις:

35 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και

11 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Στην περιοχή της Καλλιθέας 32 κλήσεις:

26 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και

6 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου

1 κλήση για άντληση υδάτων και

1 κλήση για μεταφορά ατόμου σε ασφαλή σημείο.

Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη

1 κλήση για άντληση υδάτων και

2 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ’ όσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».

Διακοπή κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, λίγο μετά τις 23:00 της Τρίτης, διακόπηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η διακοπή κυκλοφορίας έγινε από τους αστυνομικούς στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λεωφόρο Συγγρού.

Πρόκειται για το σημείο στο οποίο στην προηγούμενη ισχυρή κακοκαιρία, την κακοκαιρία "Μπάλλος", ένα αστικό λεωφορείο είχε μετατραπεί σε "υποβρύχιο" και δεκάδες επιβάτες αναγκάστηκαν να περπατήσουν, για να απομακρυνθούν από το όχημα, βουτηγμένοι στα νερά για να μην κινδυνεύσει περισσότερο η ζωή τους.

Γύρω στις 23:15 , η Τροχαία ενημέρωσε ότι λόγω της έντονης βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Πέτρου Ράλλη, στο τμήμα από την οδό Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς την Λεωφόρο Κηφισσού. Λίγη ώρα μετά τις 00:30 ο δρόμος άνοιξε και πάλι και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν κανονικά.

Ακόμη, λόγω της κακοκαιρίας και της ισχυρής βροχής, λίγο πριν απο τα μεσάνυχτα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στον παράδορμο της Λεωφόρου Κηφισσού, στο ρεύμα προς την Πειραιώς, από το ύψος της Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου.

