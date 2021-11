Κόσμος

Κίνα - γεννήσεις: στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών

Αν και από το 2016 επιτρέπεται στους Κινέζους να αποκτούν δεύτερο παιδί, και από φέτος τρία, το Πεκίνο είναι αντιμέτωπο με τον κίνδυνο γήρανσης του πληθυσμού.

Το ποσοστό γεννητικότητας κατακρημνίστηκε το προηγούμενο έτος στην Κίνα, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 40 χρόνια παρά τις προσπάθειες του κομμουνιστικού καθεστώτος να πείσει τις οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Αν και από το 2016 επιτρέπεται στους Κινέζους να αποκτούν δεύτερο παιδί, και από φέτος τρία, το Πεκίνο είναι αντιμέτωπο με τον κίνδυνο γήρανσης του πληθυσμού του και τη μείωση του ενεργού πληθυσμού.

Παρά την επιδημία covid-19, που ανάγκασε πολλά ζευγάρια να μείνουν σπίτι στις αρχές του 2020, το ποσοστό γεννητικότητας μειώθηκε σημαντικά πέρυσι, πέφτοντας στις 8,52 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί από τότε που δημοσιεύονται τα στοιχεία αυτά, το 1978.

Το 2019 το ποσοστό γεννητικότητας έφτανε τις 10,41 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Ο αριθμός αυτός ήταν ήδη ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την ίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1949, σύμφωνα με την κινεζική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Τα κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα νοικοκυριά, τα οποία είναι αντιμέτωπα με την αύξηση του κόστους διαβίωσης, κυρίως τα κόστη που αφορά την εκπαίδευση και την κατοικία.

Εξάλλου και ο αριθμός των γάμων μειώθηκε σημαντικά πέρυσι, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 17 χρόνια. Μόλις 8,14 εκατομμύρια ζευγάρια παντρεύτηκαν.

Ο αριθμός των διαζυγίων επίσης σημείωσε μείωση για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, πέφτοντας στα 4,34 εκατομμύρια.

