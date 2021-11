Οικονομία

Σκυλακάκης: Πριν τα Χριστούγεννα το επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους, υγειονομικούς και άτομα με αναπηρία

Όπως διευκρίνισε, το επίδομα στους υγειονομικούς, θα δοθεί μόνο σε αυτούς που έρχονται σε επαφή με ασθενείς. Τι θα ισχύσει για όσους παίρνουν προσωρινή σύνταξη.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», έδωσε διευκρινίσεις για τα επιδόματα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και θα δοθούν σε χαμηλοσυνταξιούχους, υγειονομικούς και άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, ξεκαθάρισε ότι το εισοδηματικό κριτήρια των 7.200 ευρώ αφορά το καθαρό ποσό που λαμβάνουν από τη σύνταξη τους, εφόσον δεν έχουν άλλα εισοδήματα.

Ο κ. Σκυλακάκης απαντώντας σε ερωτήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, παραδέχθηκε ότι μπορεί να υπάρχουν αδικίες, αλλά όπως είπε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω βελτίωση των μέτρων και κατά συνέπεια διόρθωση των αδικιών.

Σε ότι αφορά το επίδομα για τους υγειονομικούς, είπε ότι θα καταβληθεί μόνο στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, δηλαδή σε όσους έρχονται σε επαφή με ασθενείς και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τον υπολογισμό του, όπως τον Απρίλιο του 2020 που είχαν λάβει και πάλι μισό μισθό. Συμπλήρωσε δε πως εξαιρούνται όσοι υγειονομικοί βρίσκονται σε αναστολή εργασίας,

Το επίδομα για τα άτομα με αναπηρία, θα το λάβουν όσοι παίρνουν το αντίστοιχο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ εφόσον πληρούν βέβαια τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί και για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι τα επιδόματα θα καταβληθούν πριν τα Χριστούγεννα και διευκρίνισε ότι δικαιούχοι είναι και όσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη και πάλι βέβαια αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κλείνοντας επανέλαβε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μόνιμα μέτρα κι αυτό θα καταστεί εφικτό από το 2023 και μετά.

