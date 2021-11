Κόσμος

Μαγκνταλένα Άντερσον - Σουηδία: η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της χώρας

Αν και πρωταθλήτρια της ισότητας των δύο φύλων, η Σουηδία δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα γυναίκα πρωθυπουργό, αντίθετα με άλλες σκανδιναβικές χώρες.

Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, η Μαγκνταλένα Άντερσον, εξελέγη σήμερα πρωθυπουργός της χώρας από το κοινοβούλιο και έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή.

Έπειτα από πολλές ημέρες αβέβαιων διαπραγματεύσεων, συνηθισμένες για τη σουηδική πολιτική, η Άντερσον συγκέντρωσε σήμερα 117 ψήφους και εξελέγη πρωθυπουργός, αφού χθες Τρίτη το βράδυ το Αριστερό Κόμμα συμφώνησε να τη στηρίξει.

Η 54χρονη υπουργός Οικονομικών διαδέχεται τον Στέφαν Λεβέν στην πρωθυπουργία, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία και καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2022 που προμηνύονται δύσκολες για τους Σοσιαλδημοκράτες.

Βάσει της χθεσινοβραδινής συμφωνίας μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών και του Αριστερού Κόμματος περίπου 700.000 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνει κατά 1.000 κορώνες (περίπου 100 ευρώ) τον μήνα. Η Άντερσον κέρδισε επίσης τη στήριξη τους για τον προϋπολογισμό της για το 2022, η υιοθέτησή του οποίου από το κοινοβούλιο αναμένεται επίσης να είναι δύσκολη.

Τώρα μια ακόμη πρόκληση αναμένει την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών: να πείσει τους ψηφοφόρους να διατηρήσουν το κόμμα της στην εξουσία στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το ισχυρότερο κόμμα στη Σουηδία, όμως συγκεντρώνουν περίπου το 25% της πρόθεσης ψήφου, κοντά στο χαμηλότερο ποσοστό που έχουν καταγράψει ποτέ.

Ο μεγάλος τους αντίπαλος είναι το συντηρητικό κόμμα των Μετριοπαθών. Οι Μετριοπαθείς έχουν προσεγγίσει το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα των Δημοκρατών της Σουηδίας (SD) και δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν με τη στήριξή του στο κοινοβούλιο.

Προκειμένου να ενισχύσει το κόμμα της η Άντερσον έχει θέσει τρεις προτεραιότητες: «να ανακτήσει τον δημοκρατικό έλεγχο» των σχολείων, του συστήματος υγείας και των οίκων ευγηρίας μετά το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων, να καταστήσει τη Σουηδία πρωταθλήτρια υπέρμαχο του κλίματος και να καταπολεμήσει τον διαχωρισμό και τον βίαιο πόλεμο των συμμοριών στη Σουηδία.

