Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 27 περιοχές της χώρας στο “βαθύ κόκκινο” (χάρτης)

Νέες αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη. Ποιες περιοχές αλλάζουν χρώμα.

Αλλαγές αναμένονται στον επιδημιολογικό χάρτη με την πρόσθεση τριών ακόμη περιοχών στο «βαθύ κόκκινο», μιας στο πορτοκαλί, ενώ σε δύο παρατηρείται βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών.

Γρεβενά, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, αλλάζουν χρώμα και από το επίπεδο 4 (κόκκινο), πηγαίνουν στο επίπεδο 5 (βαθύ κόκκινο), τα Χανιά από το επίπεδο 2 (κίτρινο) στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί)

Από επίπεδο 5 (βαθύ κόκκινο), μετακινείται στο επίπεδο 4 (κόκκινο) η Μεσσηνία και από το επίπεδο 4 (κόκκινο) στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) η Θεσπρωτία.

Στο πορτοκαλί (επίπεδο 3) παραμένουν ο Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος τομέας Αθηνών, όπως και ο Πειραιάς .

Οι 27 περιοχές της χώρας οι οποίες είναι πλέον σε βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) είναι:

Θεσσαλονίκη

Αρκαδία

Άγιον Όρος

Αχαΐα

Λάρισα

Μαγνησία

Κιλκίς

Ημαθία

Πιερία

Έβρος

Πέλλα

Ξάνθη

Δράμα

Μεσσηνία

Σέρρες

Τρίκαλα

Καβάλα

Κοζάνη

Καρδίτσα

Χαλκιδική

Ιωάννινα

Φθιώτιδα

Θάσος

Λέσβος

Γρεβενά

Άρτα

Αιτωλοακαρνανία

8.100 νέα κρούσματα κορωνοϊού, 91 θανάτους, 597 διασωληνωμένους. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε