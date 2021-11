Κοινωνία

Άλιμος - Κονδύλης: διευθυντής σχολείου δεν “άναβε” το καλοριφέρ και “πάγωσαν” οι μαθητές

Αδιανόητη η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλίμου.

Σε καταγγελία εναντίον διευθυντή σχολικής μονάδας στο Άλιμο, προέβη ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, ότι «κρατούσε κλειστή τη θέρμανση στο σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα στο κρύο και να ταλαιπωρούνται».

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Κονδύλης αναφέρει ότι «εδώ και μία εβδομάδα, διευθυντής σχολικής μονάδας στον Άλιμο κρατούσε κλειστή την θέρμανση στο σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα στο κρύο και να ταλαιπωρούνται. Γιατί; Επειδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι "προσβλητικό" και "μειωτικό" για έναν διευθυντή ή έναν εκπαιδευτικό να ασχολείται με τη θέρμανση του Σχολείου. Δεν προβλέπεται, λέει, στα καθήκοντά τους. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ κανέναν παρόμοιο ισχυρισμό από κανέναν εκπαιδευτικό ή διευθυντή, ούτε από τον Άλιμο, ούτε από ολόκληρη την Ελλάδα».

Σημειώνει ότι «ο δήμος παρενέβη, άναψε τη θέρμανση και το σχολείο θα υποδεχτεί, ζεστό και ασφαλές, τους μαθητές» και προσθέτει: «Θα έχουμε, επίσης, τον νου μας, για να μην ξαναπαγώσουν παιδιά και εκπαιδευτικοί, αφού ο επικεφαλής του Σχολείου αρνείται να ασχοληθεί με τέτοια "υποτιμητικά" για το κύρος του ζητήματα».

