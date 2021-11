Οικονομία

H Black Friday χωρίς την Protergia δεν λειτουργεί!

Προσφορές από την MYTILINEOS για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενόψει της Black Friday.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την MYTILINEOS,

«Φέτος, στην Protergia, η Black Friday θα είναι… ηλεκτρική!

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα, δίνει την ενέργειά του στις καινούριες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές σας συσκευές και φέρνει για όλους τους καταναλωτές μία μοναδική προσφορά για να «λειτουργήσουν» όλα με οικονομία.

Από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου, όλοι μπορούν να κερδίσουν 100€ στον πρώτο τους λογαριασμό με κάθε νέα σύνδεση Double Energy MVP, για ρεύμα και φυσικό αέριο, με την ενεργοποίηση e-bill.

Δείτε τη νέα τηλεοπτική διαφήμιση της Protergia, όπου οι νέες συσκευές που αποκτήθηκαν στην Black Friday μπαίνουν σε λειτουργία με τη μοναδική προσφορά της Protergia:

Παράλληλα, κατεβάστε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Protergia On (ios / android) και επωφεληθείτε άμεσα της προσφοράς της Black Friday. Το Protergia On αποτελεί έναν ψηφιακό τρόπο, όπου μέσω του κινητού σας τηλεφώνου μπορείτε να γνωρίσετε τις προσφορές και τα προϊόντα της Protergia και να δηλώσετε άμεσα ενδιαφέρον για αυτά, μία συνθήκη απαραίτητη στη σημερινή συγκυρία που απαιτεί να μπορούμε να κάνουμε όλοι τις αγορές και τις συναλλαγές μας υπεύθυνα και με ασφάλεια.

Γιατί η Black Friday χωρίς την Protergia δεν λειτουργεί!».