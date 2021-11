Οικονομία

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι πρώτες ρυθμίσεις οφειλών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 570 οριστικές αιτήσεις. Ενδεικτικά 8 παραδείγματα ρυθμίσεων οφειλών.



Oι πρώτες 25 περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ολοκληρώθηκαν με κούρεμα της οφειλής που φθάνει έως και το 75%.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι πρώτες αυτές υποθέσεις παρουσιάστηκαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τους αρμόδιους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι βιώσιμες, ρεαλιστικές και δίκαιες για τον οφειλέτη, καθώς προκύπτουν από έναν ειδικό αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αξία περιουσίας κ.λπ.) του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφονται οι χειροκίνητες διαδικασίες του παρελθόντος, μειώνεται η γραφειοκρατία και - πρωτίστως - ενισχύεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, ελέγχονται και διασταυρώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Οι ρυθμίσεις που παράγονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να περιλαμβάνουν:

α) Μερική διαγραφή («κούρεμα») οφειλών, η οποία μπορεί να ανέλθει:

έως 75% επί της βασικής οφειλής, και έως 95% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ)

ως 80% επί της βασικής οφειλής, και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

ή/και

β) Μακροχρόνια αποπληρωμή οφειλών:

έως 240 δόσεις για το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ)

έως 420 δόσεις για τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Αναφορικά με την παροχή διαγραφής οφειλών (δηλαδή, «κουρέματος» χρέους), ελέγχονται και οι πρόσθετες προϋποθέσεις της νομοθεσίας, όπως, για παράδειγμα, εάν η εμπορική αξία της περιουσίας είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής, εάν δεν υφίσταται υπολειπόμενο εισόδημα μετά και την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης κ.λπ. Επομένως, η ελάχιστη μηνιαία δόση της ρύθμισης του δανείου που προκύπτει από τον αλγόριθμο, υπολογίζεται βάσει των εισοδημάτων και της αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του.

Ενδεικτικά παραδείγματα ρύθμισης

Ρύθμιση 1η: Τριμελής οικογένεια από την Αττική με συνολικές οφειλές άνω των 170.000 ευρώ προς 5 χρηματοδοτικούς φορείς (35% στεγαστικά και 65% καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 13.000 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:

α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: διαγραφή άνω των 27.000 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 16%) και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 35 έτη (420 δόσεις), με μηνιαία δόση 46 ευρώ και

β) για τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ: αποπληρωμή σε 20 έτη (240 δόσεις), με μηνιαία δόση 90 ευρώ.

Ρύθμιση 2η: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό από την Αττική με συνολικές οφειλές άνω των 43.000 ευρώ προς 3 χρηματοδοτικούς φορείς (καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.000 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:

α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: διαγραφή άνω των 34.000 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 80%) και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 10 έτη (120 δόσεις), με μηνιαία δόση 75 ευρώ και

β) για τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ: διαγραφή άνω των 125 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 4%) και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 7 έτη (84 δόσεις), με μηνιαία δόση 50 ευρώ.

Συνολικά, ο πολίτης θα πληρώνει μηνιαίως 125 ευρώ, ενώ έχει δυνατότητα αποπληρωμής 130 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Ρύθμιση 3η: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό από τη Θεσσαλονίκη με συνολικές οφειλές άνω των 5.800 ευρώ προς έναν χρηματοδοτικό φορέα (καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 8.900 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:



α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: διαγραφή άνω των 4.600 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 80%) και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 2 έτη (24 δόσεις), με μηνιαία δόση 50 ευρώ και

β) για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: διαγραφή άνω των 1.800 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 5%) και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 18 έτη (216 δόσεις), με μηνιαία δόση 50 ευρώ.

Ρύθμιση 4η: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό από την Κέρκυρα με συνολικές οφειλές άνω των 20.000 ευρώ προς 2 χρηματοδοτικούς φορείς (καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 8.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:

α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: αποπληρωμή σε 17 έτη (204 δόσεις), με μηνιαία δόση 200 ευρώ και

β) για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: αποπληρωμή σε 5 έτη, με μηνιαία δόση 50 ευρώ.

Συνολικά ο πολίτης θα πληρώνει μηνιαίως 250 ευρώ, δηλαδή ακριβώς όσο δύναται να καλύπτει μηνιαίως, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Ρύθμιση 5η: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό από τη Χίο με συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ προς 2 χρηματοδοτικούς φορείς (καταναλωτικά δάνεια), υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών, με αποπληρωμή σε 3 έτη (36 δόσεις), με μηνιαία δόση 375 ευρώ.

Ο πολίτης είχε δηλώσει ότι έχει δυνατότητα να πληρώνει 380 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Ρύθμιση 6η: Τετραμελής οικογένεια από την Κρήτη με συνολικές οφειλές άνω των 43.300 ευρώ προς έναν χρηματοδοτικό φορέα (90% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.600 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και άνω των 43.000 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:

α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: αποπληρωμή σε 9 έτη (108 δόσεις), με μηνιαία δόση 490 ευρώ

β) για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: αποπληρωμή σε 8 έτη (96 δόσεις), με μηνιαία δόση 50 ευρώ και

γ) για τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ: αποπληρωμή σε 9 έτη (108 δόσεις), με μηνιαία δόση 525 ευρώ.

Συνολικά, ο πολίτης θα πληρώνει μηνιαίως 1.065 ευρώ, ενώ έχει δυνατότητα αποπληρωμής 1.070 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Ρύθμιση 7η: Τετραμελής οικογένεια από τη Δράμα με συνολικές οφειλές άνω των 170.000 ευρώ προς δύο χρηματοδοτικούς φορείς (στεγαστικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 13.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:

α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: διαγραφή άνω των 33.000 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 20%) και αποπληρωμή σε 35 έτη (420 δόσεις), με μηνιαία δόση 580 ευρώ και

β) για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: αποπληρωμή σε 35 έτη (420 δόσεις), με μηνιαία δόση 67 ευρώ

Ρύθμιση 8η: Τριμελής οικογένεια από την Καστοριά με συνολικές οφειλές άνω των 136.000 ευρώ προς 2 χρηματοδοτικούς φορείς (καταναλωτικά δάνεια) και ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 118.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, υπέβαλε αίτηση ρύθμισης και παρήχθη από τον αυτοματοποιημένο αλγόριθμο πρόταση ρύθμισης οφειλών ως εξής:

α) για τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς: διαγραφή άνω των 100.000 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 80%) και αποπληρωμή σε 20 έτη (240 δόσεις), με μηνιαία δόση 233 ευρώ και

β) για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ: διαγραφή άνω των 73.000 ευρώ (δηλαδή, «κούρεμα» των οφειλών κατά 38%) και αποπληρωμή σε 20 έτη (240 δόσεις), με μηνιαία δόση €221 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε ηγέτες ASEM: Η Ελλάδα πύλη για το πράσινο υδρογόνο στην Ευρώπη

Μονοκλωνικά Αντισώματα: ξεκίνησε η χορήγηση στην Ελλάδα

Σουφλί – Πλαστές βεβαιώσεις rapid test: Χειροπέδες σε αστυνομικό και στρατιωτικούς