Σλόβαν - ΠΑΟΚ: “Άσφαιρος” στην Σλοβακία ο “Δικέφαλος του Βορρά”

Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Μπρατισλάβα ανάμεσα στη Σλόβαν και τον ΠΑΟΚ.



Χωρίς το νικηφόρο αποτέλεσμα παρά την υπεροχή του, τέλειωσε την σημερινή υποχρέωση του ο ΠΑΟΚ στην Σλοβακία αναδειχθείς ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Σλόβαν. Το παιχνίδι μολονότι ήταν ένας "τελικός" στο Ναρόντνι στάδιο της Μπρατισλάβας εν τούτοις δεν είχε ιδιαίτερο χρώμα και με ένταση κυρίως στο τέλος κύλησε χωρίς τελικό νικητή.

H Σλόβαν εφάρμοσε και τήρησε απ' αρχής μια οργανωμένη αμυντική λειτουργία στις επιθέσεις του ΠΑΟΚ και ανταπεξήλθε σχετικά εύκολα στην αρχική πίεση που άσκησαν οι Θεσσαλονικείς. Στο 29' μετά από συνεργασία Μπίσεσβαρ Ελ Καντουρί ο πρώτος έστειλε σουτ που απομακρύνθηκε σε κόρνερ. Στο 31΄ο Μπίσεσβαρ έχασε την καλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου όταν από σέντρα του Σίντκλεϊ ο Σουριναμέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ έστειλε ένα βιαστικό και άστοχο σουτ πάνω από την εστία της Σλόβαν.

Η καλύτερη ευκαιρία της Σλόβαν ήρθε στο 43' με τον Μεντβέντεφ που επιτιθέμενος από δεξιά μπήκε στην περιοχή κι έστειλε δυνατό σουτ στην ελληνική εστία που όμως δεν βρήκε τον στόχο. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ελάχιστες αξιόλογες επιθετικές προσπάθειες και τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας σε υψηλό ποσοστό 61%. Ομως οι τελικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων ήταν περιορισμένες και αντίστοιχα οι καλές φάσεις που θα οδηγούσαν στην αντίπαλη εστία.

Η επανάληψη ξεκίνησε με μια αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, όπου ο Μιχάϊ, πήρε θέση στο κέντρο της άμυνας αντί του Χοσέ Κρέσπο, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Με την αλλαγή αυτή που δεν άλλαξε κάτι στον σχεδιασμό της ελληνικής ομάδας, ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να γίνει πιο επιθετικός όμως η ανάπτυξη του ήταν προβλέψιμη και δεν φάνηκε να ανησυχεί τους Σλοβάκους, που από την πλευρά τους και αυτοί δεν αρκούνταν στο ισόπαλο αποτέλεσμα.

Στο 57' κεφαλιά του Αγκμπο μετά από κόρνερ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη. Στο 60' ο Γκριν κέρδισε κεφαλιά από τον Σίντκλεϊ, στην περιοχή του ΠΑΟΚ αλλά ο Πασχαλάκης μπλόκαρε σωτήρια την μπάλα στην πολύ καλή αυτή στιγμή της Σλόβαν. Ο ΠΑΟΚ παρά την επιθετικότητα του, δεν είχε διάρκεια και αυτή η επιθετικότητα δεν αρκούσε για το γκολ στις λίγες έστω καλές επιθέσεις που έκανε. Στο 78' σουτ του Σφιντέρσκι πέρασε άουτ και η μονομαχία των δυο ομάδων συνεχίζονταν με προσήλωση κυρίως στις αμυντικές λειτουργίες. Τρία λεπτά αργότερα στο 81' πάλι ο Πολωνός σούταρε εκ νέου άστοχα.

Σταδιακά με την πρόοδο του αγώνα ο ΠΑΟΚ έμενε από δυνάμεις και ήταν φανερή η εικόνα αυτή αν και είχε ήδη και 4 φρέσκους παίκτες στο χορτάρι. Οσο όμως πίεζε τόσο έλπιζε στο γκολ που ωσς το τέλος δεν ήρθε παρ' ότι στο τελευταίο πεντάλεπτο πήρε θέση στον αγώνα ο Μιτρίτσα, μια αλλαγή που όφειλε ο Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει νωρίτερα. Το τελικό 0-0 δεν αποκαρδιώνει τον ΠΑΟΚ που έχει πλέον μια τελευταία προοπτική κατάκτησης της δεύτερης θέσης αν στην τελευταία αγωνιστική η Σλόβαν ηττηθεί στην Κοπεγχαγη. Ωστόσο το τελικό 0-0 δεν είναι ένα . ιδιαιτέρως θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι συνθέσεις:

Σλόβαν (Βλάντιμιρ Βάϊς): Τσόβαν, Μεντβέντεβ, Κασία, Μποζίκοβ, Ντε Μάρκο (90' Ντα Σίλβα), Άγκμπο, Ιμπραΐμ (89' Μραζ), Βλάντιμιρ Βάις, Γκριν (70' Τσάβριτς), Ζμρχαλ (71' Ντράζιτς), Χεντί.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ, Κρέσπο (46' Μιχάϊ), Βαρέλα, Τέιλορ, Κούρτιτς, Εσίτι (64' Σβαμπ), Μπίσεσβαρ (86' Μιτρίτσα), Ελ Καντουρί (72' Μουργκ), Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Άκπομ (71' Σφιντέρσκι).

