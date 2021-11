Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: Συναγερμός για την νέα μετάλλαξη από την Αφρική

Η βρετανική Κυβέρνηση πρόσθεσε ακόμη έξι χώρες στην «κόκκινη» λίστα και απαγόρευσε τις πτήσεις από και προς αυτές.

Έξι αφρικανικές χώρες θα προστεθούν στην λίστα των «κόκκινων χωρών» της Αγγλίας αφού η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε έντονη ανησυχία για μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ.

«Η UKHSA ερευνά τη νέα παραλλαγή. Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αλλά παίρνουμε προφυλάξεις τώρα» ανέφερε ο υπουργός.

«Από αύριο το μεσημέρι, έξι αφρικανικές χώρες θα προστεθούν στον κατάλογο. Οι πτήσεις θα απαγορευτούν προσωρινά και οι Βρετανοί ταξιδιώτες (από αυτές) θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα», πρόσθεσε. Οι χώρες αυτές είναι η Νότια Αφρική, η Ναμίμπια, το Λεσότο, η Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη), η Ζιμπάμπουε και η Μποτσουάνα.

Μιλώντας σε τηλεοπτικά κανάλια ο Τζάβιντ εξέφρασε ανησυχία ότι τα εμβόλια για την Covid-19 μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά απέναντι στη νέα παραλλαγή. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός μεταλλάξεων, ίσως διπλάσιος από τις μεταλλάξεις που έχουμε δει στην παραλλαγή Δέλτα. Και αυτό θα υποδήλωνε ότι μπορεί να είναι πιο μεταδοτική και ότι τα εμβόλια που έχουμε σήμερα ίσως να είναι λιγότερο αποτελεσματικά», τόνισε.

