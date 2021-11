Αθλητικά

Πέθανε ο Κώστας Βαστάκης

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βοστάκης.

Θλίψη στην οικογένειάτου και στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Κώστα Βαστάκη, στα 74 του χρόνια. Ο δημοσιογράφος πέθανε από κορονοϊό, μετά την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Γνωστός επιχειρηματίας, με στεγνοκαθαριστήριο στο κέντρο της πόλης, στο οποίο βρισκόταν καθημερινά, συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους πιστούς πελάτες και φίλους του, παρά το γεγονός ότι είχε συνταξιοδοτηθεί.

Ο Κώστας Bαστάκης ήταν επί πολλά χρόνια στοn χώρο της αθλητικής ενημέρωσης και στον κλασικό αθλητισμό προσφέροντας παρά πολλά. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιους, τον Θανάση και τον Μάριο.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου από το Κοιμητήριο Ανθήλης στις 12:00 το μεσημέρι.

Πηγή: lamiareport.gr, tvstar.gr

