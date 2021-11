Οικονομία

Τέλη Κυκλοφορίας: Έρχονται διπλάσια τέλη για πάνω από 73500 οφειλέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΑΔΕ στέλνει επιστολές σε 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι «ξέχασαν» να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016.

Στο ταμείο οδηγούνται 73.742 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι είχαν «ξεχάσει» να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 και δεν προχώρησαν σε ενημέρωση της εικόνας τους στο myCAR.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είχε στείλει επιστολές στους σχεδόν 75.000 «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι, ενώ τα οχήματά τους είχαν προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση εκείνης της χρονιάς, δεν κατέβαλαν τα τέλη, ούτε ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία για τη διαγραφή του οχήματος, σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν ήταν τότε στην κατοχή τους ή ήταν σε ακινησία.

Με την επιστολή, τους δινόταν η δυνατότητα, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, να δηλώσουν στο myCAR τον λόγο, για τον οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2016, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Από τους 75.000, το έπραξαν μόλις 1.258.

Πλέον, η υποβολή δήλωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, για τους υπολοίπους, ώστε να μην πληρώσουν τα διπλάσια τέλη, είναι εφικτή μόνο μέσω αιτήματος ή mail στην ΔΟΥ.

Μάλιστα, για τους διευκολύνει, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει ειδική διαδικασία ψηφιακής υποβολής των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα "Τα Αιτήματά μου" στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Ειδικότερα, μπαίνοντας στην πλατφόρμα "Τα Αιτήματά μου" με τους κωδικούς taxisnet, επιλέγουν με τη σειρά: 1. τη ΔΟΥ τους, 2. τη θεματική ομάδα "Αυτοκίνητα" και 3. τη διαδικασία "Υποβολής δικαιολογητικών μη οφειλής τελών κυκλοφορίας 2016-2021".

Τις επόμενες ημέρες, οι παραπάνω οφειλέτες αναμένεται να λάβουν και νέο mail από την ΑΑΔΕ που θα τους ενημερώνει για την παραπάνω διαδικασία.

Προσοχή ! Η εκπρόθεσμη κατάθεση στη ΔΟΥ δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα βεβαιωθούν τα διπλάσια τέλη. Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύψει έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Βρετανία: Συναγερμός για την νέα μετάλλαξη από την Αφρική

Σχολική βία: 16χρονη έσβησε τσιγάρο στο μάτι συμμαθήτριας της

Κορονοϊός – Οικονόμου: Δεν πάμε σε lockdown, η χώρα θα παραμείνει ανοιχτή