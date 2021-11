Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test: Δωρεάν το Σάββατο σε 34 σημεία

Δείτε που και πότε θα βρίσκονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για την διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 34 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, για την διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

Δ. Μοσχάτου, πλατεία Ηρώων, 09:00-15:00 Δ Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:00-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 10:00-17:00 Άρτα, Κέντρο Υγείας (ISO BOX), 09:00-15:00 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14.00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-13:30 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 13:15-17:00 Θεσπρωτία, Hγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλα, αίθουσα Ν. Μάρτης, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας ( Πλατεία Ελευθερίας), 08:00-16:00. Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μάντζαρου 5, 09.00-14.30 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:30- 15:30 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 9:00-15:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο,8:00-15:30 Λάρισα, Συκούριο 9:00-12:00 Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ 12:30-15:00 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 11:00-14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Μαγνησία, ΚΑΠΗ, Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:00-16:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 09:00 - 15:00. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 09:30-13:30 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη, 09:00-14:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 08:00-13:00 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-11:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας, 08:00-13:00 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας 9:00-13:00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00-14:30

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

