Αρμάνι - Ολυμπιακός: “Ξέσπασαν” στο Μιλάνο οι “ερυθρόλευκοι”

Με μία καθηλωτική εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν την Αρμάνι στο Μιλάνο.



Ο Ολυμπιακός απάντησε με το πρώτο του εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» στην εντός έδρας ήττα πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό.

Με μία καθηλωτική εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 93-72 την Αρμάνι στο Μιλάνο, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στην τρίτη σερί ήττα τους και πρώτη στο «Mediolanum Forum»! Με το αποψινό «διπλό» της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε σε 8-4 το ρεκόρ της, κοιτάζοντας πλέον αποφασιστικά την τετράδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πιάνοντας τους Ιταλούς στην κατάταξη.

Η τρίποντη «καταιγίδα» στο πρώτο ημίχρονο (12/16), διάστημα στο οποίο οι Πειραιώτες σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ πόντων σε ένα 20λεπτό με τους 60 που φόρτωσαν το αντίπαλο καλάθι, έβαλε τις βάσεις της επιτυχίας, με την άμυνα της επανάληψης να τη «σφραγίζει». Άλλωστε σημειώνοντας και ρεκόρ εύστοχων τρίποντων στο τέλος του αγώνα (18), ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε μέχρι την επίτευξη του θριάμβου.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη με 18 πόντους και 5/9 τρίποντα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσθέτει 14 πόντους (4/6 τρίποντα) και τον Σάσα Βεζένκοφ 12 (2/3 τρίποντα). Τεράστια δουλειά από τον Κώστα Παπανικολάου στο κομμάτι της άμυνας.

Τα δεκάλεπτα: 25-30, 45-60, 57-72, 72-93

Με τον Ολυμπιακό να πραγματοποιεί το πιο παραγωγικό του εκτός έδρας παιχνίδι, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (12π. στο α' δεκ. με 4/5τρ.), οι «ερυθρόλευκοί» μπήκαν δυναμικά στο παρκέ, έγραψαν το 8-20 στο 5΄ και παρά τις αμυντικές ανορθογραφίες τους, που επέτρεψαν στην Αρμάνι να επιστρέψει (25-30 στο 10΄), δεν έχασαν το προβάδισμα.

Ένα τρίποντο του Ντάνιελς με το... καλημέρα της δεύτερης περιόδου, έφερε την Αρμάνι σε απόσταση αναπνοής (28-30), αλλά μέχρι εκεί... Με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει τις «εκτελέσεις» από τα 6.75 (έκλεισε το ημίχρονο με 12/16 τρίποντα), δια χειρός Λαρεντζάκη, Σλούκα, Βεζένκοφ και τον Μάρτιν να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες, οι «ερυθρόλευκοι», που «έδεσαν» και αμυντικά, απάντησαν με επιμέρους σκορ 15-30, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (45-60). Κομβικό στατιστικό και η αναλογία ασίστ-λαθών του Ολυμπιακού με 14-4, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση των Πειραιωτών.

Με την «ερυθρόλευκη» επίθεση να... χωλαίνει στην τρίτη περίοδο (το πρώτο καλάθι σημειώθηκε μετά από 4,5 λεπτά), ο Ολυμπιακός βασίστηκε στην καλά οργανωμένη άμυνά του, εκτροχιάζοντας το επιθετικό παιχνίδι των Ιταλών. Μάλιστα, οι Πειραιώτες όχι μόνο δεν απειλήθηκαν από την έλλειψη παραγωγικότητας, αλλά στο 27΄ εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 (53-70), ενώ μπήκαν στην τελευταία περίοδο στο +15 (57-72).

Η διάρκεια στην «ερυθρόλευκη» άμυνα δεν εγκατέλειψε τον Ολυμπιακό στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να τρέχει μέχρι το 34΄ ένα επιμέρους σκορ 1-5, εκτοξεύοντας τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (+19, 58-77). Με τον Λαρεντζάκη μάλιστα να απαντά από τα 6.75 στα τρίποντα του Ροντρίγκεθ, οι «ερυθρόλευκοι» έκοψαν κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των Ιταλών, φτάνοντας άνετα στο τελικό 72-93.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μέλι 2, Γκραντ, Ροντρίγκεθ 8 (2), Ταρζούσκι 3, Ρίτσι, Χολ 3 (1), Ντιλέινι 8, Ντάνιελς 5 (1), Σιλντς 26 (3), Χάινς 5, Ντατόμε 12 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης 18 (5), Φαλ 7, Σλούκας 7 (2), Μάρτιν 8, Βεζένκοφ 12 (2), Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 6 (2), Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ

