Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Πράσινος” θρίαμβος στο ΣΕΦ (βίντεο)

Στο ντέρμπι των ανατροπών, η... μπίλια έκατσε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο και επέστρεψε από το -14, δίνοντας τέλος στο εφετινό αήττητο σερί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Οι “πράσινοι” πέρασαν νικηφόρα με 81-76 από το ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Basket League, παίρνοντας τη νίκη στο πρώτο εφετινό “ντέρμπι των αιωνίων” και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-1… πιάνοντας τους “ερυθρόλευκους” στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 33-36, 59-48, 76-81

Επίθεση με μαχαίρια στη φυσούνα του ΣΕΦ

Επίθεση με μαχαίρια στη φυσούνα, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, καταγγέλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις του ΣΕΦ.

Στην επίθεση τους οι άγνωστοι... επιστράτευσαν ακόμη και πυροσβεστήρες, χωρίς όμως η Αστυνομία να αναφέρει κάποιον τραυματισμό ή σύλληψη.

